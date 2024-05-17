Concierto de Nicky Jam en Bogotá: dónde es, fecha, boletas y más

Nicky Jam es uno de los pioneros más influyentes del reguetón. Nació en Lawrence, Massachusetts en Estados Unidos, creció entre Puerto Rico y Colombia. A lo largo de su carrera, ha demostrado un talento marcado por el éxito y la reinvención. Con más de veinte años en la industria musical, se ha convertido en una figura clave del movimiento urbano latino, gracias a éxitos globales como Travesuras, El perdón y Hasta el amanecer.

¿Cuándo es el concierto de Nicky Jam en Bogotá?

Hace unas horas, el artista anunció su regreso a la capital del país. El concierto se llevará a cabo el sábado 6 de junio de 2026 en el Estadio El Campín, que es uno de los lugares más icónicos para eventos deportivos y musicales en Colombia. Este show erá un hito significativo en la trayectoria del artista, ya que será su primer concierto en solitario en un estadio de Bogotá después de más de ocho años. Además, llega después de sus recientes actuaciones como invitado en importantes eventos del país.

“Colombia me abrazó desde el primer día que pise su hermosa tierra y a ustedes les debo mucho. Cada vez que camino por las calles respiro lo que siempre me han brindado amor, alegría, humildad, calor y respeto. Por eso quiero llevarles una noche llena de sentimientos a ustedes ❤️ tenemos cita”, escribió el artista en sus redes sociales.

Boletas del concierto de Nicky Jam en Bogotá

Desde que se hizo el anuncio oficial, los fanáticos ya pueden registrarse para la preventa en la página oficial de TuBoleta. La preventa comenzará el martes 3 de marzo a las 10:00 a.m., y la venta general se abrirá al público a partir del 4 de marzo, también a las 10:00 a.m.

“Imperdible”, “va a estar increíble”, “eres el mejor”, “crecimos bailando gracias a Nicky Nicky Jam”, “allá nos vemos”, “con esfuerzo y diciplina todo es posible”, “qué chimba y qué orgullo verlo romper ahora en el 2026 en El Campín”, “estamos activos”, “allá iremos”, “muero por verte”, son algunos de los comentarios de los internautas.

El resurgimiento de Nicky Jam

A finales de los años 90, formó parte del dúo Los Cangris junto a Daddy Yankee, una colaboración que fue crucial en el surgimiento del reguetón comercial. Después de que el dúo se separó, su carrera enfrentó un periodo complicado que impactó su lugar en la industria. Sin embargo, su historia dio un giro cuando decidió mudarse a Medellín, Colombia, un país que se volvió esencial para su renacimiento artístico. Allí, trabajó en reconstruir su imagen, fortaleció su disciplina y regresó a los estudios de grabación con una propuesta fresca y renovada.