Shakira fue nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026

Por primera vez, este miércoles 25 de febrero, Shakira fue nominada al Rock and Roll Hall of Fame, uno de los más altos reconocimientos en la industria musical, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Esto no solo se convierte en un gran logro en la carrera de la artista barranquillera, sino que también marca un momento significativo para la música latina en el escenario global.

La cantante de 49 años se encuentra entre 17 artistas y grupos nominados para la Clase 2026, donde brillan nombres icónicos de varios géneros musicales. Junto a ella, están Mariah Carey, Phil Collins, Iron Maiden, Oasis, The Black Crowes, Lauryn Hill, Jeff Buckley, Sade y Wu-Tang Clan, entre otros. Shakira es la única artista latina en esta edición de la lista, un año después de que Maná recibiera una nominación, aunque al final no fue incluida este año, siendo el primer grupo en español nominado en casi diez años.

🚨#Shakira nominada al Salón de la Fama del Rock 2026. Esta es la lista de todos los nominados del 2026. pic.twitter.com/BfTuBwwf6j — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) February 25, 2026

¿Qué se necesita para ser nominado al Salón de la Fama del Rock and Roll?

Para que un artista sea considerado para el Salón de la Fama del Rock & Roll, debe haber lanzado su primer álbum hace al menos 25 años. Shakira cumple con este requisito gracias a su álbum debut, Magia, que salió en 1991, aunque su gran éxito llegó más tarde con producciones como Pies Descalzos en 1995. Esta preselección da inicio a un proceso de votación en el que un panel de más de 1.200 profesionales de la música, periodistas y expertos decidirá quiénes serán parte de la clase final de 2026. Los resultados se anunciarán en abril, y la ceremonia de inducción se llevará a cabo en otoño en Cleveland, Ohio. Aunque la nominación ya es un logro importante, ahora todos los ojos están puestos en el anuncio oficial de los artistas que finalmente formarán parte de la Clase de 2026.

A lo largo de más de treinta años de carrera, la intérprete de Monotonía ha derribado barreras idiomáticas y culturales, combinando ritmos latinos, pop y rock con una presencia internacional constante. Su habilidad para conectar con millones de fans alrededor del mundo y su trayectoria multicultural la han posicionado como una de las artistas latinas más influyentes de la historia.