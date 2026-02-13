Coronación de la reina del Carnaval de Barranquilla 2026: fecha, hora y dónde ver en vivo

El Carnaval de Barranquilla es una de las fiestas culturales más emblemáticas de Colombia y se considera una de las celebraciones folclóricas más grandes del mundo. Cada año, en los días previos al Miércoles de Ceniza, la capital del Atlántico se llena de música, danza, color y tradición. En 2003, la UNESCO lo declaró Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento que subraya su inmenso valor cultural y su rica historia.

¿Cuándo es la coronación de la reina del Carnaval de Barranquilla?

Uno de los momentos más importantes del Carnaval es la coronación de los Reyes. Este evento marca oficialmente el inicio de esta fiesta que reunirá a destacadas figuras de la música y la cultura.

Este evento principal está programado para este viernes 13 de febrero. Según la programación oficial, la ceremonia de coronación comenzará en la tarde-noche, con transmisiones a partir de las 6:00 p. m. por Telecaribe Premium, y más tarde, alrededor de las 8:30 p. m., por la señal abierta de Telecaribe, lo que permitirá que tanto el público nacional como el internacional puedan disfrutarlo en vivo. También se pueden seguir las transmisiones en plataformas digitales, como YouTube o las redes sociales oficiales del Carnaval, donde suelen compartir en vivo los actos principales.

La coronación se lleva a cabo tradicionalmente en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, que se transforma en un gran escenario festivo lleno de música, danzas, presentaciones artísticas y la entrega de la corona. Allí, la Reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, junto con el Rey Momo, recibirán sus símbolos reales antes de los desfiles centrales, como la Batalla de Flores y la Gran Parada.

El Grupo Niche, Iván Villazón y Chelito de Castro conforman la potente nómina musical que acompañarán a los soberanos de la fiesta 2026 en el evento que da apertura al Precarnaval. Fotografía por: Cortesía Carnaval de Barranquilla

¿Quién es Michelle Char Fernández, Reina del Carnaval de Barranquilla?

Michelle Char Fernández, de 23 años, fue coronada Reina del Carnaval de Barranquilla 2026 el 15 de agosto de 2025 por la Junta de Carnaval, convirtiéndola en la reina número 90 en la historia de esta vibrante celebración.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Nacida y criada en Barranquilla, ha estado profundamente conectada con el folclore tradicional desde la infancia: estudió en la escuela Julie de Donado y pasó una década con el Ballet de Barranquilla, participando también en grupos como Kadanzá, La Revoltosa, Pasión Latina y más recientemente, Fuerza Negra. Su formación artística y pasión por los bailes tradicionales como la cumbia y el mapalé la convierten en una representante ideal de la cultura caribeña, mientras que su visión moderna la impulsa a resaltar no solo el baile sino a todos los individuos talentosos que dan vida al Carnaval cada año.

Este año, la participación de Michelle Char en el Carnaval ha sido un tema de conversación en redes sociales, especialmente después de un incidente que ocurrió durante el desfile nocturno de La Guacherna. Mientras saludaba al público, un asistente la besó sin su consentimiento, lo que provocó una ola de rechazo y llevó a reflexiones sobre el respeto hacia las figuras públicas y, en general, hacia las mujeres.