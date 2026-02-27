David Guetta es padre por cuarta vez. La madre del bebé es una modelo 24 años menor

Con una publicación en sus redes sociales, el dj francés David Guetta dio a conocer que se convirtió en padre por cuarta vez.

El artista, de 58 años, que tuvo dos hijos con su primera esposa Cathy Guetta llamados Tim Elvis, de 18 años, y Angie, de 14, sostiene una relación desde hace ocho años con la modelo cubana Jessica Ledon, de 34 años.

Con ella tuvo hace dos años a Cyan, lo que significa que el bebé es el segundo de la pareja.

David Guetta y su historia con su primera esposa

La primera historia de amor de Guetta fue con Cathy y comenzó en 1990, cuando los presentaron en el club del sur de Francia, donde ella trabajaba como host. En 1992 se casaron estuvieron juntos por 22 años. Fue en esta época que David alcanzó popularidad, los dos abrieron empresas en Ibiza alrededor de la actividad de Guetta y se convirtieron en un referente de la música electrónica y sus eventos.

Los esposos Guetta tuvieron a Tim y a Angie.

David y su romance con la modelo cubana Jessica Ledon

David se conoció con Jessica poco después del divorcio, en el 2015. El primer hijo de la pareja nació nueve años después, en el 2024.

Volviendo al anuncio que David hizo en sus redes escribió: “Bienvenido al mundo, Skyler”, texto que acompañó con un carrusel de instantáneas de la novedad familiar. Allí incluyó imágenes junto a su actual esposa, algunas embarazada, con su hija menor Cyan y otras con el bebé en brazos.

Los comentarios además de felicitación, incluyeron sorpresa, ya que los seguidores de Guetta ignoraban que estaba esperando un nuevo bebé. “El secreto más hermoso que hemos guardado” refirió el artista al respecto.

Algunos de los famosos que felicitaron a Guetta fueron el dj Nicky Romero y Jennifer López quien comentó: “Awwww felicitaciones”.

“Es la mejor sensación del mundo, un ángel durmiendo en mi pecho”, mencionó Guetta en su publicación sobre un momento en el que mantiene en su regazo al bebé.

