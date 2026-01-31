La historia de BTS: El relato de escasez poco conocido que los artistas no olvidan

El k-pop dejó de ser una moda musical oriental para convertirse en un género consolidado y un fenómeno cultural que atraviesa fronteras e impacta a jóvenes de diversas edades en todo el mundo.

Este ritmo que combina hip-hop, electrónica, rock, bailes milimétricos, moda y letras modernas lleva décadas desarrollándose en Corea del Sur, donde existen compañías de entretenimiento dedicadas a conformar grupos que se convierten en verdaderas máquinas de dinero, ya que a la venta de discos y los conciertos que ofrecen, se suman productos de dichas bandas. Se considera que el tema ‘Gangnam Style’, del rapero Psy, fue una especie de precursor del género.

Curiosamente, el caso de BTS, la banda más famosa y exitosa de k-pop en el mundo, es distinto a los de sus similares. En su conformación no hubo el respaldo de una compañía próspera económicamente, tampoco fueron elegidos con las mismas motivaciones que suelen seleccionarse los integrantes de grupos de k-pop y mucho menos contaron con el tiempo y en general, los recursos para prepararse antes de salir a escena.

Fotografía por: Zona Z

Así se conforman las bandas k-pop

Muchas de las bandas k-pop son el resultado de realities shows realizados en Corea del Sur, que ponen en escena a los aspirantes que viven bajo un mismo techo y sus sentimientos, reacciones y vivencias son expuestas permanentemente en pantalla. Los seleccionados son talentosos, pero también los que logran empatizar con jurados o público votante.

Por el contrario, la historia de los BTS, llamados ‘idols’ por sus ‘armys’, grupos de seguidores fieles a estas agrupaciones, es bien distinta: es una mezcla de experiencias fuera de pantalla en medio de la estrechez económica, crítica y años dedicados a prepararse sin la certeza de absolutamente nada.

Lo primero que hay que recordar es que cada integrante de BTS, llamado así inicialmente como una abreviación de Bangtan Sonyeondan, que se traduce al español como ‘chicos a pruebas de balas’, es realmente un joven que se ha probado en la vida misma. Cada uno de ellos llegó en circunstancias muy distintas, pero con un denominador común: su amor por el arte.

Aunque su debut ocurrió el 13 de junio de 2013, BTS inició tres años atrás, cuando la agencia Big Hit Entertaiment atravesaba una crisis económica y su director, Bang Si-hyuk, creyó que la única manera de salvar su compañía era conformando un grupo distinto. Él quería una propuesta más artística.

Generalmente en Corea del Sur se hacían convocatorias para que bailarines y cantantes conformaran estas bandas, siempre buscando una especie de homogeneidad de integrantes, pero Bang creyó que si unía jóvenes de orígenes distintos y con talentos disímiles podría tener éxito.

No quería resaltar un aspecto en general, sino el atributo de cada uno: algo que iba en contra de la fórmula de éxito probada desde finales del siglo pasado. Los expertos en k-pop indican que BTS es la tercera generación de este tipo de género.

Bang lanzó su convocatoria, una donde no buscaba perfección física de sus integrantes, quería apasionados por el arte. Tal vez sabía que solo un apasionado superaría lo que vendría.

¿Quién es quién en BTS y qué hacían antes de la fama?

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se convirtieron en los siete miembros de BTS. No se conocían, pero pasaron a formar un grupo de amigos que vivían bajo el mismo techo y que tuvieron que sortear situaciones cotidianas por casi tres años antes de su lanzamiento. El éxito no fue inmediato y tuvieron que apostarle a un segundo e incluso, un tercer álbum antes de alcanzar el estrellato.

RM, cuyo nombre de pila es Kim Nam-joon, considerado el líder, había tenido experiencia bailando hip hop e hizo parte de una banda llamada ’Daenamhyup’. Se le conocía artísticamente como ‘Runch Randa’.

Suga, llamado al nacer Min Yoon-gi, también tuvo un nombre artístico distinto antes de BTS: ‘Agust D’. Siempre tuvo talento para escribir y producir música. Antes de entrar al grupo trabajaba en pequeñas producciones. Muchos lo alentaron a dedicarse al deporte, pues en la secundaria fue jugador de baloncesto.

Jin, Kim Seok-jin, es el vocalista principal y tal vez quien tenía más relación con la fama, pues era modelo y actor. Se graduó de Artes Escénicas en la universidad y estaba enfocado en trabajar en cine. De hecho, por su aspecto recibió ofertas de varias agencias y solo aceptó hacer parte de Big Hit.

V, cuyo nombres es Kim Tae-hyung, es vocalista de BTS y siempre tuvo inclinación musical. Estudió saxofón.

J-Hope, Jun Ho-Seok, el bailarín más destacado de la banda era reconocido en el mundo de la danza y ganó varios premios en Corea. Fue este talento el que lo llevó a BTS. Era conocido artísticamente con el nombre ‘HoyaSmile’.

El más joven es Jeon Jung-kook, conocido como Jungkook. Entró a la agrupación a los 15 años, pero curiosamente es el más experimentado en el proceso que suele llevarse a cabo en Corea para hacer parte de una banda. Antes de BTS participó en el reality de talento ‘Superstar K3’. Cuando lo escogieron para integrar BTS alternó el proceso inicial con sus estudios de bachillerato, luego se inclinó por estudiar Actuación y más tarde quiso enfocarse en telecomunicaciones.

Jimin, llamado Park Ji-min, siempre estuvo interesado en la danza y estudiaba en la Escuela de Artes de Busan. El cantante y bailarín de BTS llegó a la audición del grupo porque un profesor lo animó a ir.

Los inicios de BTS en medio de la escasez y las limitaciones

Ninguno de los siete BTS nació en Seúl, pero fue la ciudad donde enfrentaron los desafíos como aspirantes a artistas. Una vez juntos, no contaron con peluquero, diseñador o entrenadores que les indicaran el camino, ventajas que si tuvieron las decenas de grupos de las grandes compañías de entretenimiento.

Cuando fueron seleccionados comenzaron a vivir una cotidianidad llena de limitaciones, lejos de casa. Vivían en un cuarto de un barrio tradicional de Seúl, donde tenían que arreglárselas para componer y ensayar bailes. Los chicos limpiaban, cocinaban y celebraban sus cumpleaños con un pastel y nada más.

El espacio que habitaban era tan reducido que tener muebles no era una opción. Los integrantes del grupo tenían que escoger entre tener un mobiliario o disfrutar de amplitud para ensayar coreografías. Para ellos que debían entrenar, no había discusión a la hora de elegir.

Inicialmente, los miembros enfrentaron las diferencias propias de sus distintas personalidades que generaron desencuentros. Además, tenían sobre sus hombros la responsabilidad de sacar de la bancarrota la empresa que había creído en ellos. Dicha compañía quería resultados, y se aseguraba de que, en realidad, estuvieran preparándose, cumpliendo dietas para no subir de peso y en general, alistando su debut.

Por aquel tiempo, los grupos de k-pop ofrecían en sus canciones letras bastante adolescentes, le cantaban al amor y al desamor básicamente. Cuando, en el 2013, BTS lanzó ‘2 Cool 4 Skool’, su primer trabajo y grabó su primer videoclip, le apostó a otro tipo de temas.

Teniendo en cuenta que Corea del Sur es un país donde se le exige bastante a los jóvenes y se espera que todos estudien, logren buenas calificaciones, obtengan un buen puntaje que los lleve a la universidad y consigan un trabajo estable que contribuya a la economía del país, los sueños y las aspiraciones de quien se salga de ese plan no encajan. La exigencia deriva en situaciones de ansiedad e incluso depresión, situaciones que en esa época no tenían relevancia en el país. En sus inicios, BTS le cantó a esta problemática.

El libro ‘Crónica de 10 años de BTS’ narra justamente esas luchas internas que vivieron los integrantes que incluso los hicieron dudar de sí mismos al enfrentar críticas. Eran vistos como el grupo pobre del k-pop que hacía todo lo que no debía para triunfar. Según los pronósticos, estaban destinados al fracaso.

Su primer álbum los puso en escena, pero evidentemente no los llevó a la fama. Tampoco el segundo, lanzado casi tres meses después, en septiembre del 2013, bajo el nombre de O!RUL8,2?; este logró cierta popularidad y su canción ‘N O’ dejó un mensaje profundo en contra del conformismo.

Fue su tercer trabajo musical, ‘Love Yurself: Tear’, el que los llevó al estrellato. Sus letras más relajadas calaron en el público y de alguna manera, el resto de temas se ajustaron a un estilo más comercial.

Para esa época, los BTS realizaban eventos y pequeños conciertos, que fortalecieron su famdon, denominado Army. También comenzaron a recibir premios.

Posteriormente entraron en un reality asiático que se grababa en Los Ángeles y comenzaron a adentrarse más en el hip hop. Estando allí, el grupo, que todavía no dominaba el inglés, decidió dar un recital gratis y entregaron volantes a personas que caminaban por la calle. Su primer show en Estados Unidos no convocó a muchas personas, pero si los edificó musicalmente y decidieron quedarse para trabajar en ‘Map of the Soul’, su cuarto álbum. Aunque hoy llegan a Estados Unidos en avión privado y se hospedan en hoteles de cinco estrellas, por esos días tuvieron que irse a vivir a una bodega donde ensayaban sus bailes. Volvieron a Seúl, lanzaron su álbum y llegaron a Japón, el primer país que conquistaron después del suyo.

Más tarde, con ‘The Most Beatiful Live’ retoman los temas profundos.

En 2016, BTS recogió los frutos de su esfuerzo. En los Mnet Asian Music Awards, MAMA, los premios de la música más importantes de los países asiáticos, el grupo ganó en las categorías principales, gracias a ‘Wings’, un álbum que contiene canciones que hablan de sus propios conflictos.

Al recibir los reconocimientos mencionados, el líder del grupo pronunció un emotivo discurso que hizo llorar a los asistentes. “Hubo personas que dijeron que no podríamos hacerlo, que no lo lograríamos”, mencionó recordando los días de lucha.

Este sería el comienzo de su internacionalización, vendrían Europa y América. No había vuelta atrás, ya BTS se había convertido en lo que nadie creía: la cara del k-pop para el mundo.

BTS no olvida

Ahora son millonarios, imagen de marcas de lujos como Gucci, embajadores de Naciones Unidas y viajan con un staff que incluye coreógrafos, asistentes personales, conductores y hasta mascotas. El tiempo de escasez quedó atrás, pero no lo olvidan.

Los siete músicos decidieron que comprarían el lugar donde vivieron cuando no eran conocidos. Allí, en el sitio donde se hicieron fuertes, se reúnen eventualmente para recordar su historia.

