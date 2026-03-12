Eliades Ochoa, de Buena Vista Social Club, vuelve a Colombia y recuerda sus inicios

El maestro Eliades Ochoa no tuvo que esforzarse mucho para acoplarse a Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Rubén González y Omara Portuondo, sus compañeros de Buena Vista Social Club que habían tocado en el tradicional club que existió en los años 50 en La Habana. Ochoa no conoció el lugar, pero conocía todas las canciones que allí sonaban cada noche y que hicieron parte de la famosa Edad de Oro de la música cubana. La llegada del músico nacido en Loma de la Avispa, ocurrió a mediados de los 90. Lo invitó Ry Cooder, el folclorista estadounidense que creó este colectivo musical sin más pretensión que hacer buena música y quien vio crecer su proyecto en medio de la aclamación de la crítica y los premios.

Desde su casa en España, el músico cubano habló con Vea, de El Espectador, de su niñez, de esos años en los que comenzó a rasgar una guitarra. Todos sus recuerdos están asociados con la música. “Es bueno saber de dónde uno viene, eso es muy bueno… Me fui muy pequeño de la Loma, me fui para Naranjo y después para Santiago de Cuba. No había otra cosa que hacer allí cuando caía la tarde noche que ver a mi padre tocando el tres, que lo tocaba muy bien y tratar de hacer lo que le veía hacer a él. Algunos vecinos se ponían a ‘rallar’ la guitarra. Me ponía a ver y aprender yo solo, hasta que empecé a descubrir notas en la guitarra y empecé a tocar”, mencionó el maestro, quien hace 30 años, luego de la invitación de Cooder, se familiarizó con los viajes en avión. Junto a sus compañeros visitó a lugares y conoció escenarios que simplemente nunca imaginó.

“Buenavista Social Club fue y va a seguir siendo siempre una escuela”, dijo recordando que Cooder les dio unas canciones puntuales para cantar y luego, ellos mismos ampliaron el repertorio. “Sencillamente empezamos a tocar. El encargo que teníamos del dueño de Buenavista era que saliera bien lo que estábamos haciendo y trabajar los temas que se seleccionaban entre nosotros mismos”. De esa época no recuerda ninguna complejidad o desencuentro entre compañeros, solo la satisfacción de visibilizar el folclor que lo acompaña desde niño.

La memorable experiencia de Buena Vista Social Club en la Casa Blanca

El grupo viajó por el mundo entero y en cada escenario recibió el aplauso del público. Era la primera vez que un puñado de cubanos interpretaba temas de antología que hasta hoy siguen sonando. ‘Chan Chan’, ‘El cuarto de Tula’, ‘Dos gardenias’ y ‘Estoy como nunca’, por mencionar algunos, se convirtieron en éxitos. Este último, uno de los favoritos de Eliades, y más ahora que siente que puede seguir mostrando su talento en tarima.

En octubre del 2015, Buena Vista Social Club disfrutaba del reconocimiento de muchos públicos en el mundo y también había visto como los premios eran la recompensa a su talento cuando el presidente Barak Obama disfrutó, en la Casa Blanca, de las canciones de la isla. “Aquello sorprendió a muchos de nosotros”, relata Ochoa “fuimos allí, a la Casa Blanca, y yo pensaba que estábamos poniendo un granito de arena para las relaciones entre los pueblos, lo que teníamos que decir lo hicimos tocando guitarra. Nos tiramos fotos con Obama”. El maestro también admite que para aquel entonces ya se habían codeado con personalidades de la música en todo el mundo, sin embargo, el momento fue especial, “porque es la verdad que honestamente era algo que no pasa todos los días”.

Han pasado 28 años, varios de sus compañeros han partido a la eternidad y Ochoa sigue haciendo exactamente lo mismo que le apasiona desde la niñez: música.

“Soy el Eliades del pueblo, el que toca su guitarra y que comparte con la gente y que llego a los escenarios y hago lo que me dice el público o lo que quiera yo”.

Eliades Ochoa en concierto en Bogotá

A Colombia regresa el próximo 28 de mayo, para presentarse en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, de la capital de la República. Anticipa que será lo que el público espera. Cantará esos mismos temas que nacieron al tiempo con él o incluso algunos más viejos. “Aunque yo quiera que haya canciones nuevas, la gente quiere las mismas que hemos tocado y yo estoy para eso. A los conciertos nadie va engañado. Quieren bailar y quieren fiestar y disfrutar de la vida y estoy para eso”.

Eliades, que también es líder del cuarteto Patria, grupo que procura mantener vigente los sones, los boleros y las guarachas de Cuba, llegará en junio a los 80 años. Aclara que no cumple años, “yo los celebro”. Nos cuenta qué piensa de la partida. “Yo te diría que no le tengo miedo a la muerte. Lo que no me gusta el tiempo que voy a estar muerto, pero la verdad que quisiera vivir unos años más para seguir haciendo música, para seguir encontrándome con el mundo”.

En la capital colombiana el maestro Ochoa estará con Puerto Candelaria y las entradas ya están disponibles.

