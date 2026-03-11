El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Música y Conciertos

Jon Bon Jovi y su banda tendrán su película biográfica. ¿Quién protagonizará? Esto se sabe

Universal Pictures está preparando una película biográfica sobre los años de formación de la banda de rock estadounidense Bon Jovi, según informó este martes Deadline.

Por Redacción Vea y Agencia EFE
11 de marzo de 2026
Jon Bon Jovi y su banda tendrán su película biográfica. ¿Quién protagonizará? Esto se sabe
Fotografía por: ROBYN BECK

Bon Jovi, la famosa banda estadounidense, formada a comienzos de la década del 80 en Nueva Jersey por el vocalista Jon Bon Jovi, considerada un ícono de la música global y reconocida en el salón de la Fama del Rock and Roll, tendrá su película biográfica.

El proyecto, todavía sin nombre ni fecha de estreno a la vista, contará con la participación del mismo Jon Bon Jovi para narrar el meteórico ascenso del cuarteto, que surgió de las calles de Nueva Jersey y llegó a vender más de 130 millones de álbumes.

¿Hijo de Jon Bon Jovi protagonizaría película de la banda?

De momento, no se sabe quién protagonizará la película de la banda, aunque sí ha trascendido que el músico ha expresado su deseo de que su hijo de 23 años Jake Bongiovi, sea quien lo encarne.

Vínculos relacionados

Arnold Schwarzenegger revela que Depredador y Conan regresan. Así serán las nuevas películas
John Rambo: Elenco, sinopsis y cuándo sale película de Sylvester Stallone con Noah Centineo
Confirman primera película de Juego de Tronos. ¿Quién es Aegon Targaryen, su protagonista?

Esta es la primera película de la banda de éxitos como ‘Livin’ on a Prayer’, aunque su trayectoria ha sido documentada a través de diversas producciones como ‘Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi’, el documental que conmemoraba su 40 aniversario.

El origen de la banda se remonta a 1984 en Sayreville, Nueva Jersey, cuando Jon Bon Jovi logró que ‘Runaway’ se convirtiera en un éxito de la radio.

Compuesta por su amigo de la infancia David Bryan en los teclados, el experimentado baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, la banda forjó la química entre el rock duro y las melodías pop que los catapultó al estrellato mundial con el álbum ‘Slippery When Wet’ en 1986.

Hay que mencionar que la banda estuvo disuelta por algún tiempo y algunos de sus integrantes lanzaron música en solitario, peor se agrupó en 1992, cuando mostraron un significativo cambio en su música y apariencia.

En el 2025 lanzó Bon Jovi Forever, una gira que llevará la banda a escenarios de Estados Unidos y Reino Unido. Así mismo relanzaron un álbum llamado ‘Bon Jovi Legendary Edition’ en el que incluyen colaboraciones con Robbie Williams, Avril Lavigne y Bruce Springsteen.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Por Redacción Vea y Agencia EFE

Temas:

Vea

Jon Bon Jovi

Bon Jovi

Película Bon Jovi

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.