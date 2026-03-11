Jon Bon Jovi y su banda tendrán su película biográfica. ¿Quién protagonizará? Esto se sabe

Bon Jovi, la famosa banda estadounidense, formada a comienzos de la década del 80 en Nueva Jersey por el vocalista Jon Bon Jovi, considerada un ícono de la música global y reconocida en el salón de la Fama del Rock and Roll, tendrá su película biográfica.

El proyecto, todavía sin nombre ni fecha de estreno a la vista, contará con la participación del mismo Jon Bon Jovi para narrar el meteórico ascenso del cuarteto, que surgió de las calles de Nueva Jersey y llegó a vender más de 130 millones de álbumes.

¿Hijo de Jon Bon Jovi protagonizaría película de la banda?

De momento, no se sabe quién protagonizará la película de la banda, aunque sí ha trascendido que el músico ha expresado su deseo de que su hijo de 23 años Jake Bongiovi, sea quien lo encarne.

Esta es la primera película de la banda de éxitos como ‘Livin’ on a Prayer’, aunque su trayectoria ha sido documentada a través de diversas producciones como ‘Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi’, el documental que conmemoraba su 40 aniversario.

El origen de la banda se remonta a 1984 en Sayreville, Nueva Jersey, cuando Jon Bon Jovi logró que ‘Runaway’ se convirtiera en un éxito de la radio.

Compuesta por su amigo de la infancia David Bryan en los teclados, el experimentado baterista Tico Torres, el bajista Alec John Such y el guitarrista Richie Sambora, la banda forjó la química entre el rock duro y las melodías pop que los catapultó al estrellato mundial con el álbum ‘Slippery When Wet’ en 1986.

Hay que mencionar que la banda estuvo disuelta por algún tiempo y algunos de sus integrantes lanzaron música en solitario, peor se agrupó en 1992, cuando mostraron un significativo cambio en su música y apariencia.

En el 2025 lanzó Bon Jovi Forever, una gira que llevará la banda a escenarios de Estados Unidos y Reino Unido. Así mismo relanzaron un álbum llamado ‘Bon Jovi Legendary Edition’ en el que incluyen colaboraciones con Robbie Williams, Avril Lavigne y Bruce Springsteen.

