Festival la Solar 2026: nómina, boletas, precios, dónde y cuándo es

El próximo sábado 2 de mayo se realizará una nueva edición del festival La Solar. El festival que se realizará en la única fecha mencionada presenta variedad de música y combina intérpretes de urbana, electrónica y ritmos latinos, como la salsa y el merengue.

La cita en este 2026 será en la Unidad Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín.

La organización confirmó que el festival tendrá una zona familiar especialmente habilitada para menores desde los 12 años, siempre que ingresen acompañados por un adulto responsable.

Sobre las boletas para el festival, están a cargo de Tuboleta y se venderán en etapas.

Etapas de la boletería de La Solar 2026

Los precios de la etapa 1 van desde $262.500 hasta $575.000.

Las entradas incluyen localidades para familias donde se permite el acceso a menores de edad, de 12 años en adelante, siempre y cuando vayan con un adulto responsable.

Para la localidad General Familiar tiene un valor de $262.500; en Tardeo (2:00 p.m. a 5:00 p.m.), $300.000; en Anytime, $375.000; la VIP Familiar, $375.000; y la VIP, $575.000.

En la etapa 2 los precios son: En Tardeo, $360.000; para Anytime, $450.000; para VIP, $690.000; para VIP Familiar, $450.000; para General Familiar, $315.000.

Los precios no incluyen servicio, por lo cual a cada precio hay que adicionar el valor del mismo.

Recomendaciones generales para La Solar 2026

La organización establece que la apertura de puertas será a las 2:00 p.m. Así mismo, que los menores que ingresen deben tener la misma localidad del adulto que los acompañe. No se permitirá la entrada a menores de 12 años.

Las ubicaciones familiares estarán habilitadas hasta las 12:00 a.m., y allí no se permite la venta ni el consumo de alcohol.

Para las demás localidades solo se permite el acceso a mayores de edad.

En cuanto a la edad mínima en otras localidades distintas a la familiar, el festival indicó que el acceso es para mayores de 18 años.

La nómina de La Solar 2026

De momento la organización ha confirmado que la presentadora oficial será Ana del Castillo y las presentaciones correrán por cuenta de los artistas: Mora, Danny Ocean y J Álvarez, DJ Snake, Álvaro Díaz, Crudo Means Raw, Yandel Sinfónico, Kris R, Nanpa Básico, Porter Robinson (DJ Set), Sofi Tukker, Orishas, Rich Mafia, Caleb Calloway, Elena Rose, Eddy Herrera, Hamilton, Gabito Ballesteros, Kybba, Argüello, Aria Vega, El Zar, DFZM y Maisak.

