Galy Galiano se retira de los escenarios. Ciudades y fechas de la despedida

Con 67 años, Galy Galiano ha sido uno de los cantantes más emblemáticos de la industria musical colombiana. El también compositor además tiene una historia de vida admirable que fue recreada en una serie de televisión de RCN, que protagonizó Brian Moreno.

Galiano proviene de una familia humilde y con inclinaciones artísticas. En varias de sus entrevistas concedidas se ha referido a la disciplina y el esfuerzo que tuvo para lograr abrirse paso en el mercado discográfico. También estudió arquitectura. Curiosamente antes de alcanzar la fama en Colombia, algunos de sus temas sonaron primero en Centroamérica.

Galy había anunciado en su paso por el Festival Estéreo Picnic que se preparaba para el retiro. Ahora ha dado conocer que dicho adiós será en medio de una gira a la que ha denominado ‘La última y nos vamos’

En diálogo con EFE indicó que se retira en el que considera el momento justo para hacerlo y se refirió a la Inteligencia artificial que también se está involucrando en la música, pero a la importancia que siempre tendrá el hombre en la creación. “La esencia del artista, el sentimiento y la experiencia humana siguen siendo fundamentales y no pueden ser reemplazados”, dijo.

Carmelo Galiano Cotes, como fue bautizado el artista, que nació el 10 de febrero de 1958, comenzará la gira de despedida en abril próximo. “Las decisiones se toman en distintos momentos de la vida. Consideré que este era el momento adecuado porque, gracias a Dios, todavía tengo energía, por lo menos la suficiente para compartir con la gente con mucha alegría y dinamismo”, dijo sobre su decisión.

Ciudades y fechas de la despedida de Galy Galiano

Bogotá – 30 de abril Movistar Arena

Medellín – 09 de mayo Diamante de Béisbol

Pereira – 30 de mayo Expofuturo

Cali – 06 de junio Arena Cañaveralejo

Neiva – 01 de agosto Club Los Lagos

Ibagué – 22 de agosto Néctar Arena

Bucaramanga – 29 de agosto Center

Villavicencio – 05 de septiembre Coliseo Las Malocas

Cúcuta – 03 de octubre Plaza Banderas

Desde ya se anticipa que canciones icónicas como ‘Me bebí tu recuerdo’, ‘Pequeño Motel’, ‘Quién entiende este amor’, ‘La Cita’ y ‘Amor de primavera’, entre otras sonarán en los conciertos de despedida de Galiano.

