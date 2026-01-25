Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Música y Conciertos

Galy Galiano se retira de los escenarios. Ciudades y fechas de la despedida

Tras 45 años de carrera el intérprete, nacido en Chiriguaná, César, anunció que comenzará la gira con la que dice adiós a los escenarios.

Por Redacción Vea
25 de enero de 2026
Conocido artísticamente como "Galy Galiano", es compositor y cantautor colombiano de música romántica, durante su presentación en el tercer día del Festival Estéreo Picnic 2025
Fotografía por: Mauricio Alvarado Lozada

Con 67 años, Galy Galiano ha sido uno de los cantantes más emblemáticos de la industria musical colombiana. El también compositor además tiene una historia de vida admirable que fue recreada en una serie de televisión de RCN, que protagonizó Brian Moreno.

Galiano proviene de una familia humilde y con inclinaciones artísticas. En varias de sus entrevistas concedidas se ha referido a la disciplina y el esfuerzo que tuvo para lograr abrirse paso en el mercado discográfico. También estudió arquitectura. Curiosamente antes de alcanzar la fama en Colombia, algunos de sus temas sonaron primero en Centroamérica.

Galy había anunciado en su paso por el Festival Estéreo Picnic que se preparaba para el retiro. Ahora ha dado conocer que dicho adiós será en medio de una gira a la que ha denominado ‘La última y nos vamos

Vínculos relacionados

Hija mayor de Yeison Jiménez mostró que pasó con las cenizas del cantante
Así fue el homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en Medellín “Nadie sabe lo que va a pasar”
¿Qué es verdad y qué es mentira de María la caprichosa, de Netflix. María Roa habló con Vea

En diálogo con EFE indicó que se retira en el que considera el momento justo para hacerlo y se refirió a la Inteligencia artificial que también se está involucrando en la música, pero a la importancia que siempre tendrá el hombre en la creación. “La esencia del artista, el sentimiento y la experiencia humana siguen siendo fundamentales y no pueden ser reemplazados”, dijo.

Carmelo Galiano Cotes, como fue bautizado el artista, que nació el 10 de febrero de 1958, comenzará la gira de despedida en abril próximo. “Las decisiones se toman en distintos momentos de la vida. Consideré que este era el momento adecuado porque, gracias a Dios, todavía tengo energía, por lo menos la suficiente para compartir con la gente con mucha alegría y dinamismo”, dijo sobre su decisión.

Ciudades y fechas de la despedida de Galy Galiano

  • Bogotá – 30 de abril Movistar Arena
  • Medellín – 09 de mayo Diamante de Béisbol
  • Pereira – 30 de mayo Expofuturo
  • Cali – 06 de junio Arena Cañaveralejo
  • Neiva – 01 de agosto Club Los Lagos
  • Ibagué – 22 de agosto Néctar Arena
  • Bucaramanga – 29 de agosto Center
  • Villavicencio – 05 de septiembre Coliseo Las Malocas
  • Cúcuta – 03 de octubre Plaza Banderas

Desde ya se anticipa que canciones icónicas como ‘Me bebí tu recuerdo’, ‘Pequeño Motel’, ‘Quién entiende este amor’, ‘La Cita’ y ‘Amor de primavera’, entre otras sonarán en los conciertos de despedida de Galiano.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Galy Galiano

Despedida de galy Galiano

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.