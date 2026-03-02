Gorillaz en Colombia: fecha, lugar, boletas y precios

Tras presentar su más reciente álbum ‘The Mountain’, Gorillaz anunció oficialmente que su gira pasará por Suramérica e incluiría en su recorrido a Colombia.

La banda, que en su nuevo álbum incluye colaboraciones con artistas como Sparks, Trueno, IDLES, Omar Souleyman, Yasiin Bey, Bizarrap, Kara Jackson, Anoushka Shankar y Tony Allen, estará en Bogotá en el último trimestre del año.

Será el martes 17 de noviembre cuando se presente el mencionado espectáculo británico en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

De esta manera, el exitoso y particular proyecto musical creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett volverá al escenario en un show que combina banda en vivo, artistas invitados, videos y digitalidad.

Gorillaz, con 27 años de tradición llegará con temas nuevos y éxitos como ‘Feel Good Inc.’, ‘Clint Eastwood’, ‘On Melancholy Hill’, ‘Dare’ y ‘Dirty Harry’, entre otros.

Boletas y precios para ver a Gorillaz en Bogotá

Sobre la preventa para adquirir los entradas al show, se confirmó que comenzó este lunes 2 de marzo a las 9:59 a.m. e irá hasta el miércoles 4 de marzo a las 9:59 a.m.. Esta etapa está dirigida únicamente a clientes del banco Falabella a través de Taquillalive.com, mientras que la venta general iniciará el 5 de marzo a las 10:00 a.m.

Sobre los precios de las entradas, disponibles en TaquillaLive, se sabe que irán desde los 294.000 pesos hasta los 589.000 pesos dependiendo de la localidad en la etapa general. En la etapa 1 o preventa estarán entre 270.000 pesos y los 565.000 pesos.

A continuación los precios por ubicación:

SECTORES 113 - 114 - 116 - 118 - 120: $565.000 (etapa 1) — $589.000 (general)

PLATEA 1: $471.000 (etapa 1) — $530.000 (general)

SECTORES 109 a 112: $435.000 (etapa 1) — $471.000 (general)

PLATEA 2: $353.000 (etapa 1) — $400.000 (general)

SECTORES 100 a 104: $318.000 (etapa 1) — $353.000(general)

SECTORES 105 a 108: $270.000 (etapa 1) — $294.000 (general)

Adicionalmente, ha trascendido que habrá una zona para los menores de edad. Dichas entradas tendrá un valor de 565.000 en la etapa 1 y luego valdrán 589.000 pesos.

