Christopher Carpentier, ex jurado de MasterChef, revela por qué se separó de su esposa

Aunque Christopher Carpentier completa tres temporadas fuera del reality de cocina MasterCef Celebrity que lo trajo a Colombia y con el que ganó gran popularidad, el chileno decidió radicarse en el país. En Bogotá no solo abrió su propio proyecto, sino que el chef es imagen de varias marcas colombianas.

Carpentier vive con sus hijos en nuestro país, sin embargo rompió hace ya un tiempo con su esposa.

¿Por qué se separó Christopher Carpentier de su esposa?

En charla con Cristina Estupiñán, para ‘Sinceramente Cris’, el chileno se sinceró y habló de los motivos que lo llevaron a terminar su matrimonio, admitiendo que tuvo todo que ver su viaje a nuestro país. “La cocina me ha dado todo y la cocina me ha quitado todo, como mi matrimonio”, anticipó refiriéndose a que los desencuentros comenzaron por la distancia.

Chris anotó que inicialmente hubo acuerdo con su expareja en que él vendría a Colombia y él iría de visita a Chile o ella vendría a Colombia, sin embargo ya en la prácticas, las cosas no se dieron de esa manera.

“Iba a estar dos meses en Colombia, y y mi esposa en ese momento me dijo que no había problema, que solo eran dos meses, que íbamos nosotros o vienes tú y los niños se quedaban allá. Nunca vinieron, yo fui un vez, creo”, mencionó al tiempo que recordó que el programa salió al aire mientras grababan.

Luego llegaron las propuestas comerciales y así el tiempo y las oportunidades se fueron ampliando para él en nuestro país. “Pensé en que podría pasar algo aquí”, apuntó.

Ante el nuevo panorama procuró que su entonces esposa, Alejandra Vallarino, se viniera al país, pero no quiso. “Esto empezó a distanciar las cosas de Chile. Se empezaron a dar las cosas, mi mujer me iba corriendo la cerca , hasta que me dijo que no se iba a ir porque tenía su vida y su familia”. Ella no tenía intención de venir a Colombia y Carpentier ya no tenía nada en Chile.

El chef negó de esta manera que la ruptura se haya dado por culpa de otra persona y mencionó que justamente su ex está de paso por el país. “La mamá de mis hijos está acá, viendo a mis hijos. No fue por una mujer, mentira, sigo solo. Estoy aquí porque en Colombia encontré lo que buscaba. Pude cumplir mis metas”, dijo al referirse sobre todo a Ilatina, la casa cultural y gastronómica que anheló desde muy joven y volvió realidad en Bogotá.

“Hubo muchas veces que dicen: ‘No, es que se quedó por una mujer’. Mentira, no me quedé por ninguna mujer, sigo solo. ‘No, que no pudo seguir en Chile’. Mentira”, puntualizó.

