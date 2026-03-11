Arnold Schwarzenegger revela que Depredador y Conan regresan. Así serán las nuevas películas

Arnold Schwarzenegger hace parte de los actores más icónicos en la cinematografía de acción y super héroes en Hollywood. El ex gobernador de California ha encabezado los relatos de Comando, Terminator, Conan y El Depredador, entre otros.

Aunque desde hace algún tiempo, se ha comentado la posibilidad de que volviera a uno de estos roles, no se había confirmado que fuera un hecho. No obstante, ahora el actor de 78 años reveló en medio del Arnold Sports Festival en Ohio que está en conversaciones con los productores para volver a ponerse en la piel de algunos de los personajes más famosos.

Se refirió puntualmente a las franquicias ‘Conan, el bárbaro’ y ‘Depredador’.

¿De qué se tratará la historia del nuevo ‘Conan’?

De ser así, Schwarzenegger volverá a estos roles 40 años después de haberlos personificado por primera vez. Sobre las historias que se readaptarán a la modernidad, no solo para cautivar a nuevas generaciones, sino para mantener fiel a los seguidores de siempre, el actor mencionó que en el caso de Conan, el guion mostrará a un hombre que ha gobernado a los suyos en estos 40 años, peor ahora se ve obligado a dejar ese lugar. Esto justificaría la edad del actor y aunque es un relato de acción, las escenas exigentes en este aspecto para Arnold menguarían.

El guion de Conan para el 2026 está siendo escrito por Christopher McQuarrie, el mismo que ha escrito varias cintas de Misión Imposible.

EL desafío de Conan ahora será más humano, ya que deberá enfrentar la insurrección y el exilio. Como ya es habitual en este tipo de tramas, los efectos especiales y el despliegue se tecnología será primordial.

De otro lado, también se supo que la franquicia del ‘Depredador’ también volverá, en una cinta titulada Tierras salvajes y esta vez con la dirección de Dan Trachtenberg. Arnold también estaría en conversaciones para asumir el rol principal.

Así mismo, se realizaría Comando 2, no obstante sobre esta trama aún no se ha anticipado nada, sin embargo los cibernautas creen que nuevamente la vida de la hija de excombatiente, que será adulta, estaría en peligro o incluso sus nietos.

Como sea, Arnold se ha preocupado por mantenerse en forma y en sus redes sociales presume su buen estado físico, mismo que le permitirá asumir los mencionados personajes como adultos mayores.

