Jowell y Randy en Colombia: Todo lo que hay que saber para vivir el perreo legendario

Jowell y Randy conforman un dúo ampliamente conocido por los amantes de la música urbana. Fueron algunos de sus temas los que sonaron a comienzos del siglo, hacia el 2000, cuando el género buscaba abrirse espacio en el mercado discográfico y no contaba con tantos millones que lo disfrutaba. Se trataba más bien de un público específico que comenzó a identificarse con las letras y las melodías de este tipo de música.

De ahí que la llegada de Jowell y Randy a Colombia se convierte en un verdadero acontecimiento.

Jowell y Randy estarán este sábado 28 en el Movistar Arena

La cita será en el Movistar Arena de Bogotá este sábado 28 de febrero. Allí y durante tres horas los organizadores del concierto han anticipado que los asistentes disfrutarán de un show 3D, por parte de los intérpretes.

Es la primera vez que el dúo, que cuenta con las de 60 temas reconocidos, llega al país y los amantes del reguetón clásico sean testigos de un montaje que incluye pantallas con proyección 3D que podrán disfrutar con gafas para llevar los estímulos visuales a otro nivel.

“Esto sincronizado con luces imponentes y sonido de alta calidad, invitados especiales, numerosos bailarines. Y una puesta en escena digna de estos Iconos del género urbano. Una experiencia envolvente pensada para cantarse y bailarse de forma continua, sin cortes de ningún tipo. Este, no es un concierto normal, es uno diseñado para vivirse con locura de principio a fin, Donde el público no es espectador, Es el absoluto protagonista”, anticipó la organización a sus asistentes sobre el show del sábado.

“Colombia siempre nos recibe con una energía única. Este show es nuestra forma de devolverles todo ese amor, pero ahora en otra dimensión” comentaron los artistas a pocas horas de llegar a la capital. El dúo ya se ha presentado en Puerto Rico, Chile y Perú.

EN el Movistar interpretarán temás icónicos como ‘‘Un Poco Loca’’, ‘‘Let´s Go To My Crib’’, ‘‘Shorty’’ y ‘‘No Te Veo’, entre otras.

Las entradas de este evento están disponibles en TuBoleta.com.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí