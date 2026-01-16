¿Qué pasará con concierto de Yeison Jiménez en marzo? “Se va a hacer”, asegura socio

Muchas metas se quedaron sin cumplirse con la muerte del ídolo de la música popular Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente en su avioneta.

El intérprete de Aventurero tenía planeado cantar hasta los 35 años y luego hacer un break en su carrera. También, en algún momento reveló a Vea, en una de sus entrevistas, que le gustaría tomarse un tiempo para vivir fuera del país con su familia. Otro plan que quedó pendiente fue el de obtener su licencia de piloto, así como cambiar de avión y hablar inglés.

Musicalmente también tenía metas claras. Lanzar nuevas canciones, grabar un nuevo tema con algunos de sus colegas del género, conquistar el mercado mexicano y dar un concierto multitudinario en el estadio ‘El Campin’ dentro de su gira ‘Mi Promesa Tour 2, La revancha’.

Justamente las boletas para ese nuevo show ya se habían empezado a vender. El concierto, programado para el próximo 28 de marzo, le hacía mucha ilusión al nacido en Manzanares, Caldas.

De ahí que miles de jimenistas se preguntan hoy ¿Qué pasará con ese evento?, que ya tenía un 80% de localidades vendidas.

Empresario anuncia que sí habrá concierto en el Campín

En medio del homenaje rendido al cantante el pasado 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, Gustavo López, uno de los socios de Sírvalo pues, se refirió al tema de este evento e indicó que está claro que el concierto se va a hacer.

“Vamos a esperar un tiempo prudente pero ya estamos en conversaciones con varios artistas para decirles que ahora el género está más unido, porque con el nivel que dejó Yeison toca es seguir...El concierto se va a hacer. Toca esperar que la esposa, la mamá, la hermana Lina, que es nuestra socia, se tomen un tiempo prudente para descansar”, puntualizó el ejecutivo para Tropicana.

Anteriormente, Mauricio Vargas, empresario de la misma compañía explicó en entrevista con Blu Radio que todo dependía de la decisión de la familia del artista.

“Nosotros teníamos todo ya montado, artistas confirmados, iba a estar con nosotros Álex Campos, el cantante de música cristiana, Jhonny Rivera y muchos más, pero si va a seguir o no es una decisión de su esposa, su hermana y su madre”.

