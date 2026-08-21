Pablo Alborán enciende alarmas al cancelar show: “He sido diagnosticado con neumonía grave”

El cantante malagueño se encuentra en medio de su gira Global Tour KM0, en la que además de presentar su séptimo álbum titulado KM0 hace un recorrido por las canciones más destacadas de su carrera artística.

El tour incluye escenarios de Latinoamérica, Portugal y España. Ahora el artista anuncia que ha pausado el mismo debido a algunos quebrantos de salud.

El intérprete usó als redes sociales para anunciar la cancelación de su próximo show, explciando que está siguiendo las indicaciones médicas.

¿Qué le pasó a Pablo Alborán?

“Acaban de diagnosticarme neumonía grave y por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días. Nos vemos obligados a cancelar el concierto previsto para mañana, 21 de agosto en Ciudad Real”, escribió tanto en su feed como en sus historias temporales. Luego agradeció y procuró restar importancia a su quebranto de salud. También invitó a evitar el clickbait.

“Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial, y espero que nos veamos muy pronto. Agradezco de corazón el interés y también pediría que esta información se trate con rigor y serenidad, evitando clickbait: interpretaciones o titulares que puedan generar una preocupación innecesaria para los míos. Solo es una neumonía y ya llevo un chute de antibiótico que m va a dejar nuevo en nada. Ahora solo toca descansar, cuidarme y recuperarme bien para seguir disfrutando de todas las aventuras que nos quedan! Nos vemos muy pronto. Gracias por todo el cariño”.

Pablo Alborán está soltero de nuevo

Pablo Alborán, de 37 años, ocupó titulares en medios españoles en junio pasado cuando se confirmó que su relación sentimental con Juan Sesmas había llegado a su fin.

El periodista Javi de Hoyos en sus redes sociales, publicó el momento exacto en el que el cantante aseguraba que estaba soltero durante su concierto en Mérida, que estaba libre de nuevo. “Una mujer le dijo que quería ser su cuñada y él le dijo: ‘Pues estoy disponible’”, dijo el comunicador sobre lo ocurrido.

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