Piden pena de muerte para el cantante “CDobleta”, acusado de asesinato

Luis Nomar Isaac Sánchez es un conocido reguetonero puertorriqueño que comenzó su carrera en el 2023 y se perfilaba como uno de los talentos emergentes en el género. Sin embargo, su vida dio un giro radical al verse involucrado en el asesinato de un sargento de policía, hace casi dos años.

El joven de 23 años, nacido en Carolina, el 2 de mayo del 2003, conocido artísticamente como CDobleta, ahora está ocupando los titulares, ya que la Fiscalía de su país está solicitando pena de muerte por el delito del que es acusado.

Antes de verse señalado de asesinato, el artista había sido arrestado, el 31 de octubre del 2023, en San Juan, Puerto Rico, por posesión de armas.

El 1 de abril del 2024, se entregó a las autoridades luego de que fuera calificado como persona de interés en la muerte del policía Eleizer Ramos Vérez, ocurrida una semana antes.

Ahora trasciende que podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte, esta última está siendo solicitada por la parte acusatoria.

“Free Cdobleta”, es un movimiento que crearon varios seguidores y colegas del puertorriqueño, quienes consideran que debe ser dejado en libertad.

Fiscalía pedirá la pena máxima para CDobleta

Los medios locales reportaron este martes 20 de enero que la Fiscalía federal solicitó la pena máxima o capital no solo para el cantante urbano, sino para el resto de los acusados del asesinato del agente. La petición será documentada en unos días frente a la jueza María Antongiorgi Jordán.

Según el periódico local El Vocero, por el asesinato del policía también fueron acusados Víctor J. Pérez Fernández, Andyel González Sáez, Olvin O’Neill Concepción Tapia y Daniel J. López.

A comienzos de abril será la siguiente diligenciada relacionada con el caso y se sabrá el futuro del cantante.

