Premio Lo Nuestro 2026: esta es la lista completa de ganadores

La tradicional gala de los Premios lo Nuestro, que reconoce lo mejor de la música latinoamericana, se celebró este jueves 19 en la noche. A continuación los galardonados dentro de los que se cuentan los colombianos Shakira, Karol G y Manuel Turizo, entro otros.
Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
Canción Del Año - Tropical
‘Tú Con Él’ - Rauw Alejandro
Artista Masculino Del Año - Urbano
Bad Bunny
Canción Del Año - Pop/Rock
‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León
Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
Carín León
Colaboración “Crossover” Del Año
‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves
Canción Norteña Del Año
‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
Tour Del Año
‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ – Shakira
Canción Del Año - Urbano
‘Latina Foreva’ - Karol G
Mejor Combinación Femenina
‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar
Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
‘6 De Febrero’ - Aitana
Canción Del Año - Pop
‘Con Otra’ - Cazzu
Mejor Canción de Música Cristiana
‘Sonríele’ - Daddy Yankee
Artista Pop Femenina Del Año
Cazzu
AfroBeat Del Año
‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
Artista Revelación Del Año Femenino
Camila Fernández
Álbum Del Año
‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
Canción Mariachi/Ranchera Del Año
‘Sin Llorar’ - Yuridia
Artista Femenina Del Año - Urbano
Karol G
Canción del Año
‘DTMF’ - Bad Bunny
Colaboración Del Año - Pop
‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira
Colaboración Del Año - Pop/Urbano
‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
Canción Banda Del Año
‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme
Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
Artista Del Año - Tropical
Romeo Santos
Aquí más notas que son tendencia en el entretenimiento
La Mezcla Perfecta Del Año
‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin
Álbum del Año tropical
‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.
Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí