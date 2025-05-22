Premio Lo Nuestro 2026: esta es la lista completa de ganadores

La tradicional gala de los Premios lo Nuestro, que reconoce lo mejor de la música latinoamericana, se celebró este jueves 19 en la noche. A continuación los galardonados dentro de los que se cuentan los colombianos Shakira, Karol G y Manuel Turizo, entro otros.

Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano

‘Bum Bum’ - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

Canción Del Año - Tropical

‘Tú Con Él’ - Rauw Alejandro

Artista Masculino Del Año - Urbano

Bad Bunny

Canción Del Año - Pop/Rock

‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carín León

Artista Masculino Del Año - Música Mexicana

Carín León

Colaboración “Crossover” Del Año

‘Lost In Translation’ - Carín León & Kacey Musgraves

Canción Norteña Del Año

‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Tour Del Año

‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ – Shakira

Canción Del Año - Urbano

‘Latina Foreva’ - Karol G

Mejor Combinación Femenina

‘Brujería’ - Yuridia & Majo Aguilar

Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano

‘6 De Febrero’ - Aitana

Canción Del Año - Pop

‘Con Otra’ - Cazzu

Mejor Canción de Música Cristiana

‘Sonríele’ - Daddy Yankee

Artista Pop Femenina Del Año

Cazzu

AfroBeat Del Año

‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo

Artista Revelación Del Año Femenino

Camila Fernández

Álbum Del Año

‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

‘Sin Llorar’ - Yuridia

Artista Femenina Del Año - Urbano

Karol G

Canción del Año

‘DTMF’ - Bad Bunny

Colaboración Del Año - Pop

‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira

Colaboración Del Año - Pop/Urbano

‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo

Canción Banda Del Año

‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme

Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana

Julián Álvarez Y Su Norteño Banda

Artista Del Año - Tropical

Romeo Santos

La Mezcla Perfecta Del Año

‘Que Me Quiera Ma’ - Marc Anthony & Wisin

Álbum del Año tropical

‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha

