Regresa ‘Hannah Montana’, de Disney, y Miley Cyrus se pronuncia: “Siempre será parte de mí”

‘Hannah Montana’, la serie de Disney que mostraba la vida de una jovencita que frente a sus amigos era una estudiante de secundaria normal, pero que ocultaba su verdadera personalidad que era una estrella de la música y que lanzó a la escena mundial a Miley Cyrus, cumple 20 años de haberse estrenado en este 2026.

Disney, su productora, lo celebrará en grande el próximo 24 de marzo con un especial que se verá a través de la plataforma Disney Plus.

La misma Miley confirmó la noticia que llenó de júbilo a millones de seguidores en todo el mundo.

El anuncio incluyó un anticipo donde se ve un carro con la placa HM20, del que se baja una mujer con botas negras de tacón que es la misma Miley.

El especial incluirá material inédito de la producción, entrevistas exclusivas y un recorrido por algunos de los sets más emblemáticos, como el salón de los Stewart y el famoso armario donde Miley se transformaba.

El documental incluye también una charla entre la periodista Alex Cooper con Miley, en la cual la cantante compartirá recuerdos y reflexiones sobre cómo la serie influyó en su vida.

Cyrus se pronunció frente a la conmemoración de la apuesta que cambió su vida. “Siempre será parte de mí (…) Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión".

El fenómeno de ‘Hannah Montana’

La serie de televisión fue más allá de la pantalla chica, además de sus cuatro temporadas, tuvo películas, álbumes musicales y una influencia en la moda que generó todo una tendencia de accesorios, ropa y estilo en los adolescentes de comienzos del siglo XXI.

“Revisando los archivos… tantos recuerdos”, escribió en un mensaje de la red social X, la protagonista de la serie al anticipar la celebración: “Volviendo a donde todo empezó. El especial del 20º aniversario de Hannah Montana se estrena el 24 de marzo en @DisneyPlus” dijo en un video que también aparece en sus redes esta semana.

En entrevista con Variety, Miley se mostró animada con la celebración.

Going through the archives… so many memories 💖 xoMC pic.twitter.com/scfZe1hfn8 — Miley Cyrus (@MileyCyrus) February 13, 2026

“El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este ‘Hannahversario’ es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años”, dijo.

