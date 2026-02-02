San Pedro 2026: J Balvin confirmado para el concierto en Neiva. Fecha, lugar y boletas

A mediados de año, una vez más Neiva celebrará el tradicional festividad de San Pedro. La ‘Rodadita’ tendrá la máxima concentración de actividades entre el 27 y el 29 de junio.

La programación incluye desfiles y el reinado del Bambuco, así como eventos folclóricos y gastronómicos. Desde hace siete años, el concierto La Combinación perfecta lleva a las festividades una nómina de cantantes de lujo y ha presentado los espectáculos de figuras como Juan Luis Guerra, El Gran Combo, Silvestre Dangond, Wisin, Sebastián Yatra, Los Tigres del Norte, Vicente Fernández, Paulina Rubio, Luis Alfonso y Pipe Bueno entre otros.

¿Quiénes estarán en ‘L’a Rodadita 2026?

Este año ya trascendió que el Grupo Firme hará parte de la nómina y ahora se confirma que el antioqueño J Balvin también cantará en la capital opita.

Será este 28 de junio cuando el intérprete urbano se suba al escenario de la Arena LMP, que se monta exclusivamente para el concierto de La Combinación Perfecta, que llega a su séptima edición.

La organización dio a conocer la noticia en medio de un evento en el centro comercial San Pedro Plaza, de Neiva hace pocos minutos y posteriormente lo publicó en sus redes: “J Balvin Uno de los artistas latinos más importantes del planeta, ganador de múltiples premios y creador de himnos globales del reguetón que han hecho historia en la música urbana. Con millones de seguidores en todo el mundo y shows en los escenarios más grandes, J Balvin llega a Neiva para hacer parte de La Combinación Perfecta 7 este 28 de junio la Arena LMP será testigo de una noche inolvidable junto a Grupo Firme y grandes artistas invitados”.

Por su parte, J Balvin dijo en sus historias: “Que tal mi gente del Huila, de Neiva... Nos vemos el 28 de junio en un show brutal”.

Desde ya los organizadores del concierto revelaron a Vea de El Espectador que el 80% de la capacidad hotelera de Neiva ya fue reservada para el equipo del paisa, que se encuentra en medio de su gira de estadios por Colombia llamado “Ciudad Primavera”. Dentro de la programación Balvin estará el próximo 21 de marzo en Cali; en Pereira, el 28 de marzo; en Cúcuta, el 11 de abril; en Bucaramanga, el 18 de abril; en Barranquilla, el 1 de mayo; en Valledupar, el 2 de mayo y en Cartagena, el 9 de mayo.

Volviendo al concierto en Neiva, este se ha convertido en uno de los más atractivos de esa región. Recordemos que en el 2024 llegaron 9 aviones privados a la capital opita que traían a las celebridades que amenizaron esa edición de La Combinación perfecta, dentro de las que figuraron en esa oportunidad estuvieron Ana Gabriel, Yeison Jiménez, Silvestre Dangond y Carin León.

Las entradas para La Combinación perfecta 7 ya están disponibles en el 320 411 9070.

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