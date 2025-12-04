Shakira volverá a cantar en las Pirámides de Egipto después de 20 años

La última vez que Shakira se presentó en las Pirámides de Giza fue en 2007. Ahora, casi 20 años después, su regreso está causando una gran expectativa tanto entre sus fanáticos como en la industria musical a nivel internacional. Estas pirámides, que son consideradas una de las siete maravillas del mundo antiguo, han sido el escenario de conciertos de grandes artistas internacionales, y el regreso de la colombiana reafirma su estatus en el mundo.

Shakira en Egipto

Con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira ha llevado a los escenarios no solo los éxitos de su último álbum, sino también esos clásicos que han resonado a lo largo de generaciones, como Hips Don’t Lie, Waka Waka y Antología. Esta gira se ha destacado por su gran producción, coreografías y un despliegue visual de gran escala. El concierto en Egipto no solo marca un reencuentro con su público del Medio Oriente, sino que también representa un momento muy especial en una gira que ha reafirmado su regreso triunfal a los escenarios internacionales.

El anuncio ha causado un gran revuelo en las redes sociales, donde seguidores de diferentes rincones del mundo están celebrando la noticia. El espectáculo promete fusionar la energía única de la artista con el impresionante paisaje histórico del desierto egipcio, creando una experiencia inolvidable tanto para los asistentes como para aquellos que sigan el evento desde otros países. “Ya quiero ir”, “esto va a ser icónico”, “estoy tan feliz por ella, ha sido un sueño para ella venir a Egipto”, “no puedo esperar”, “estoy súper emocionada, va a ser épico”, “reina latina”, “la única e inigualable”, “ahora podemos decir que Giza no es para principiantes”, “no puedo esperar”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con la que Shakira ha recorrido América, Europa y Medio Oriente con estadios llenos y fechas agotadas en varias ciudades, no solo ha representado su regreso a los escenarios después de varios años, sino que también ha marcado el inicio de una nueva etapa tanto artística como personal. Además de su impacto musical, la gira ha tenido un fuerte efecto económico y mediático en los países que ha visitado, reafirmando a la barranquillera como una de las artistas latinas más influyentes y relevantes en el panorama internacional.

El repertorio de Shakira durante su gira abarca himnos que han resonado en todo el mundo, como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka” y “Whenever, Wherever”, además de las canciones de su álbum más reciente, que muestran una fase más íntima y poderosa de su carrera.