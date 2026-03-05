‘A otro nivel’ capítulo 11: ¿Quiénes fueron los 6 clasificados y cuántos líderes quedaron?

Solo faltan dos capítulos para concluir el proceso de selección de talento por parte de Kike Santander, Pipe Peláez y Gian Marco para conformar los grupos que entrarán en firme en la competencia de la temporada de ‘A otro nivel’ 2026. Así se desarrolló la emisión de este onceavo episodio.

Manu Tisdale artista trans de Buenaventura escoge una significativo tema para presentarse en su gran oportunidad. ‘El gran varón’ que popularizó Willie Colón, es la canción escogida, sin embargo no hubo flechas. “Me encanta vivir esta experiencia porque es bonito mostrar la diversidad en Colombia”, dice al despedirse.

Jhon Díaz Barítono, un representante de la música clásica llega al ascensor y deja claro que no solo interpreta lírica, sino todo tipo de género. Díaz le apuesta al famoso ‘O sole mío’. Lastimosamente no obtiene ninguna flecha. “Seguimos con nuestra carrera artística” dice el músico al despedirse.

El venezolano Yeixon Ramírez, que cantó en la banda Los Intocables y quien fue barbero antes que cantante y lo intentó por las sugerencias de sus clientes, se presenta para cantar ‘Me estoy enamorando’. Gian Marco le da su apoyo y luego lo hace Pipe Peláez. Yeixon es parte del concurso. Llora al lograrlo.

Su familia destaca su esfuerzo. Ha trabajado en panadería, en construcción y también ha sido domiciliario.

Una embajadora cultural llamada Naki, quien mezcla lo paisa con la cultura emberá-katio, se presenta con el tema ‘Hit the road jack’. Kike oprime y la intérprete asciende, sin embargo no cuenta con más flechas y debe despedirse.

“Fue algo muy especial2, comenta la artista que se siente satisfecha con lo logrado.

Eros quien ha cantado en Colombia, Perú y Ecuador, gracias a su popularidad en redes sociales se presenta en el programa con el tema ‘Herida’ de Miryam Raquel Hernández. Asciende gracias a Pipe Peláez y logra quedar en el concurso pocos segundos antes de terminar gracias a Gian Marco. El jurado no estaba seguro de si quien cantaba era hombre o mujer, la califican como una voz interesante y perfecta para trabajar en grupo.

Su familia dice que él es un artista revelación en Tik Tok con más de un millón de producciones.

Harant se presenta con ‘Te busco’, el tema que hizo famoso Celia Cruz. El jurado comenta que canta bonito, no obstante solo Gian Marco oprime. El artista no queda seleccionado.

Sofía Cabrera llega desde Neiva buscando un cupo en el concurso. Canta ‘No quererte’, popularizada por Maia, en homenaje a una profesora que falleció de cáncer y siempre la apoyó. La joven asciende gracias a Pipe y a Kike y así queda en la competencia.

Un consolidado artista con 14 años de carrera como lo es Sebastián Ayala, el hijo de Giovanny Ayala, se presenta en ' otro nivel’. Canta ‘Historia de amor’, pero no logra cautivar al jurado. Su familia revela que vive en Estados Unidos y está en Colombia buscando el sueño de la música.

Iván Pallares, artista nacido en Chiriguaná, con más de 15 años de trayectoria, llega al escenario de ‘A otro nivel’. Cuenta que estando en el colegio, sus compañeros le pagaban por cantarle a las niñas que les gustaban. Viene de familia de artista. Pallares canta ‘Mi hermano y yo’, de Emiliano Zuleta. Pipe Peláez oprime y el vallenato sube al segundo nivel, Gian Marco bromea un poco, pero finalmente oprime. Iván queda en la competencia. Al darse cuenta de que es así, se arrodilla y llora.

Desde Villavicencio llega al formato de Caracol, la compositora y cantante Laura Romero, quien cuenta que es la única música de su familia. En el 2022 ganó la convocatoria ‘Crea Sonidos’. Para su presentación escoge ‘Bailar contigo’, de M. Rengifo y C. García. Pipe Peláez oprime, sin embargo, es el único que lo hace, por lo cual no queda clasificada.

La primera mujer mariachi de Neiva, Gerald Perdomo, llega al ascensor dorado. La joven cuenta que es madre soltera y tiene una canción propia que cuenta su historia. En el ascensor canta ‘La llorona’ y conmueve. Gian Marco y Pipe Peláez le dan su respectiva flecha y la huilense asciende. Así entra en la competencia.

El segundo en presentarse es Esparragoza, un artista de El Banco, Magdalena. “El folclor me acogió”, dice el intérprete que escoge ‘La hamaca grande’ para su presentación. Gian Marco le da su primera flecha y asciende. Ni Kike ni Pipe le dan su apoyo y el artista se despide y admite: “los nervios me atacaron un poquito”.

Bipo, de Pereira, es el primer artista en presentarse. Le cuenta a Cristina Hurtado que quiere demostrar que lo urbano puede ser dedicable. El artista interpreta ‘ADMV’, de J Londoño. Kike Santader oprime la primera fecha, luego lo hace Pipe Peláez, así se convierte en el primer seleccionado de la noche.

