¿A qué hora se estrenan los últimos capítulos de ‘Stranger Things 5’ y cuánto duran?

La emoción entre los fans de Stranger Things está a flor de piel. La quinta y última temporada de esta serie de Netflix tiene nuevos episodios que se estrenan este jueves 25 de diciembre de 2025, justo a tiempo para Navidad, antes del tan esperado capítulo final que está programado para el 31 de diciembre.

Estreno de ‘Stranger Things 5’ parte 2

Estos tres penúltimos episodios de Stranger Things 5, que conforman el Volumen 2 de la temporada final, son el 5, 6 y 7, que hacen parte de la recta final de la historia.

Episodio 5: “Shock Jock”: 68 minutos

Episodio 6: “Escape From Camazotz”: 75 minutos

Episodio 7: “The Bridge”: 66 minutos

Horas de estreno

México (CDMX): 19:00

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica : 19:00

Colombia , Perú , Ecuador, Panamá: 20:00

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay : 21:00

Chile, Argentina, Uruguay: 22:00

Esto significa que, en total, los fanáticos tendrán casi 3 horas y media de contenido solo en el Volumen 2. Sin duda, esta parte de la temporada se convierte en un bloque intenso y cinematográfico. Además de esos tres episodios, la quinta temporada de Stranger Things contará con un capítulo final especial que se estrenará el 31 de diciembre de 2025. Este cierre promete ser aún más grande: se ha confirmado que tendrá una duración de más de dos horas (alrededor de 128 minutos), lo que lo convierte en uno de los episodios más largos de toda la serie.

¿De qué trata ‘Stranger Things 5’?

La quinta temporada de Stranger Things se desarrolla en 1987, justo un año después de lo que se vio en la cuarta. Hawkins está bajo un estricto control militar, y la entrada al Upside Down está sellada, pero la oscura amenaza sigue más viva que nunca.

Este jueves 25 de diciembre salen a la luz los tres penúltimos episodios de la temporada 5 de la serie de Netflix.

La temporada comienza con un viaje al pasado, donde aparece a Will Byers atrapado en el Upside Down, siendo perseguido por un Demogorgon. Este momento revela que Vecna ha estado detrás de muchos de los eventos a lo largo de la serie, confirmando que el villano tiene un papel mucho más profundo en la historia de Hawkins de lo que se había pensado anteriormente. En la actualidad, Will empieza a tener visiones y conexiones extrañas con Vecna, incluso vislumbrando los acontecimientos desde la perspectiva de los monstruos del Upside Down. Esta conexión lo convierte en una pieza clave del conflicto, y sus habilidades psíquicas comienzan a manifestarse con más intensidad a medida que avanza la temporada.