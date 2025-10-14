Amor y riqueza: ¿Tendrá segunda temporada?, reparto, final explicado y más

La nueva serie turca de Netflix ‘Amor y riqueza’ sigue demostrando que las historias originarias de este país, no solo conquistan la pantalla tradicional, sino que en plataformas gozan de popularidad.

En esta oportunidad, es una historia de amor, que además, contiene ingredientes llamativos y modernos. Mezcla poder, ambición, orgullo y muestra espectaculares paisajes de la capital turca, así como las fastuosidad de escenarios interiores lujosos.

¿Qué cuenta ‘Amor y riqueza’?

El relato ocurre en Turquía, mas exactamente en Estambul. Allí en medio de la élite de la capita,l todo se detona cuando el magnate y líder de una familia rica muere y comienzan a evidenciarse las ambiciones, el pasado y las actuaciones para sostener una riqueza enorme.

Aunque es un relato que algunos han comparado con Succession, la premiada serie de HBO Max, hay una relación personal tirante que se genera entre Osman, un hombre rico pero proveniente de una familia humilde que guarda dentro de si, un resentimiento por quienes han tenido poder desde cuna. Y en el otro lado, Nihal, una mujer elegante, rica y culta con quien habrá, en principio, cierta hostilidad, pero poco a poco, la atracción se dará.

Amor y riqueza no es una novela de amor convencional, ya que pone en primer plano la complejidad de las emociones, sobre todo cuando sus protagonistas tienen aspiraciones profesionales o metas personales, que deben priorizar; eso sin contra el orgullo propio. Así mismo, evidencia que para tener una relación duradera y sana es importante estar libre de ataduras, resentimientos y abierto a posibilidades. Los protagonistas luchan un poco con eso. Aunque los estelares están en el mismo entorno, en realidad, se trata del choque de dos mundos interiores.

Engin Akyürek, quien representa a Osman, mencionó justamente en una entrevista que ser tan distintos es complejo. “Ambos son personajes muy distintos: vienen de mundos diferentes, pero intentan encajar en un mismo mundo. Para comprender a ambos personajes hace falta un esfuerzo. Osman parece fuerte; intenta huir de sus traumas, pero dentro de él hay un niño que espera hacer las paces consigo mismo. De Nihal puedo decir lo mismo: también ha tenido que ser fuerte y valerse por sí misma”.

Aslı Enver, quien encarna a Nigal piensa que ella lucha para que nadie la tome por terca y pareciera que se lo toma a la ligera todo en al vida, pero en realidad es su herramienta par salir a flote en medio de dificultades. “Pude empatizar con ella porque me recordó una parte de mí que tenía olvidada, y disfruté muchísimo al interpretarla”, puntualizó.

Otro de los ingredientes novedosos de esta apuesta es sin duda su desenlace, que no se queda en un final feliz estilo melodrama. Aquí no habrá el ‘fueron felices y comieron perdices’, ya que cuando finalmente él es consciente de que ella es su gran amor, es demasiado tarde y ella ya no está.

¿Habrá nueva temporada de Amor y Riqueza?

Sobre una segunda temporada, aun no ha habido pronunciamientos, pero por como quedó la historia en su último episodio, es claro que no es descartable y seguramente si ocurre, los usuarios lo agradecerán.

Old Money, traducido como dinero viejo, se llamó así ya que sus creadores también han querido poner en pantalla a quienes tienen dinero viejo, es decir, los herederos y personas nacidas en la riqueza, y la fortuna o dinero nuevo, individuos que han escalado y amasado riqueza desde abajo.

La serie incluye escenas en el Bósforo, que muestran la exuberancia de este imponente y emblemático escenario, que une o separa, dos continentes.

Amor y riqueza tiene ocho episodios de 50 minutos casa uno. El reparto incluye a :

Asli Enver

Engin Akyürek

Serkan Altunorak

Ismail Demirci

Dolunay Soysert

Taro Emir Tekin

Zeynep Oymak

Selin Sekerci

Sedef Avci

Ahmet Utlu

