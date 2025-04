Amparo Grisales se molestó con Yo me llamo Óscar Agudelo: “no te confundas así”

Yo me llamo se encuentra en una de las etapas más exigentes. En este momento los jurados evalúan con más detalle cada presentación, pues se va acercando el final de la competencia y solo uno de los imitadores será el ganador.

Cada vez que los concursantes suben al escenario, César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz comparten sus opiniones sobre sus presentaciones. A menudo los felicitan, pero en otras ocasiones les hacen críticas constructivas. Sin embargo, algunos participantes no están de acuerdo con los comentarios y, al regresar al backstage, expresan su inconformidad con sus compañeros. Esto ha generado malestar entre los jurados, ya que alcanzan a escuchar lo que se dice.

¿Qué pasó con Yo me llamo Óscar Agudelo y Amparo Grisales?

En el capítulo del pasado 1 de abril, en Yo me llamo se vivió un momento tensionante luego de la presentación del doble de Óscar Agudelo. En esta oportunidad, no logró convencer a los jurados, por lo que recibió algunas críticas.

“Hoy no sé por qué colocaste la voz mucho más engolada. Hemos venido hablando desde hace días del tema del acento”, dijo Escola. Por su parte, Amparo Grisales agregó: “tienes que marcar mucho más el tango, no lo trajiste. Ese es un detalle de Óscar en todas sus interpretaciones”.

Luego de escuchar las opiniones de los jurados, el imitador se fue para el backstage y compartió con sus compañeros su frustración por no haber logrado una buena presentación:

“Yo no tengo ni idea, yo siento que canto como yo siento la música, ellos me critican todo, que el fraseo, que esto es un vals y que estoy cantando un tango o viceversa, yo estoy muy confundido, realmente yo no sé de música y ye venido aquí a cumplir un sueño y a aprender un poco”, dijo.

Amparo Grisales le contestó al doble de Óscar Agudelo

Al escucharlo, la Diva colombiana le contestó desde la mesa de jurados: “y por qué no escuchas la música y simplemente imitas que es lo que estás haciendo”.

Enseguida, el participante agregó: “Seguramente me tendré que conseguir un coach vocal para que me explique”.

Esas palabras generaron malestar en la actriz de Las muñecas de la mafia, quien le explicó lo que estaban buscando en el programa: “qué grosero que eres. Aquí no estamos debatiendo si diste el alma y el corazón en el escenario, no es un concurso de canto normal, es de imitación, y esto sí es un vals, lo que pasa es que Óscar tiene una impronta tanguera. Es eso lo que te pedimos, no te confundas así”.

Finalmente, el artista expresó lo que quería decirles: “maestros, yo no los estoy cuestionando de ninguna manera, ni poniendo en tela de juicio su idoneidad como unas autoridades en la materia, yo lo que estoy es autocuestionándome, que no entiendo, no comprendo realmente ciertas cosas. Tienen toda la razón”.

Para cerrar el tenso momento, Amparo dijo: “Por última vez te lo voy a decir, esto es Yo me llamo Óscar Agudelo, si no tienes la impronta, estamos buscando al doble exacto, ¿qué hacemos?”.