Así fue el lanzamiento de ‘La Casa de los famosos 3′. Aquí las novedades del reality de RCN

Este 8 de enero se lanzó oficialmente la temporada tres de La Casa de los famosos Colombia.

El encargado de abrir fue Altafulla, ganador de La Casa de los famosos 2 y quien cantó tres temas ante los influencers, la prensa especializada y los invitados especiales que acudieron al evento en un estudio de la señal RCN. Luego, fueron Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes permanecen en el rol de anfitriones y presentadores, quienes se encargaron de la presentación oficial de 23 de los habitantes de esta nueva versión del formato.

Hasta ese momento, solo se conocían 22 y luego Carla presentó el huésped 23, que resultó ser el generador de contenido santandereano Valentino Lázaro, quien salió de una cápsula, con capota y ocultando su rostro. Su identidad solo se reveló en el escenario.

Se espera que un participante número 24 se conozca antes del ingreso de todos los nuevos habitantes. De esta manera, quedó confirmada la identidad de los famosos que se disputaran los 400 millones que conforman el premio mayor.

Listado completo de participantes de La Casa de los famosos 3 Colombia

Sara Uribe: modelo, presentadora, ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele (2012) y exparticipante de Survivor: la isla de los famosos.

Juanda Caribe: influenciador, cantante, antiguo presentador de ¿Quién es la máscara? y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia.

Johanna Fadul: actriz de Sin senos no hay paraíso; creadora de contenido y exparticipante de Exatlón Colombia, Bake Off Celebrity Colombia: el gran pastelero y Los 50 de Telemundo.

Alejandro Estrada: actor de Tu voz Estéreo, empresario y exparticipante de Protagonistas de Novela 3, Soldados 1.0 y MasterChef Celebrity Colombia.

Marilyn Patiño: actriz, cantante, modelo y presentadora de radio y televisión.

Manuela Gómez: creadora de contenido digital, empresaria y exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele.

Sofía Jaramillo: actriz, modelo y exparticipante de Soldados 1.0.

Mariana Zapata: creadora de contenido y exparticipante de La casa de Alofoke 2.

‘Campanita’: bailarín, exparticipante del Desafío XX y antiguo presentador de Día a Día.

Valentino Lázaro: creador de contenido digital.

Juan Palau: cantante y actor recordado por su participación en La reina del flow.

Beba’: Su nombre de pila es Valerie de La Cruz, es diseñadora, modelo y exparticipante del Desafío XX.

Renzo Meneses: deportista, modelo y exparticipante del Desafío XX.

Juanse Laverde: generador de contenido, cantante y ganador de La Voz Kids en 2018.

Nicolás Arrieta: creador de contenido digital

Lorena Altamirano: actriz, modelo y prometida del actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, participante de ‘LCDLF 2′

Jay Torres: actor y cantante puertorriqueño.

Alexa Torrex: creadora de contenido digital, cantante e imitadora.

Tebi Bernal: deportista, modelo, creador de contenido y exparticipante de El Desafío y Guerreros Colombia.

Luisa Cortina: influenciadora, exreina de belleza y exparticipante de Guerreros Colombia.

Eidevin López: creador de contenido para redes sociales.

Maiker Smith: creador de contenido para redes sociales.

Yuli Ruiz: modelo, creadora de contenido para redes sociales y empresaria.

Los anuncios y novedades de La Casa de los famosos 3

Vale la pena señalar que Karen sevillano y Vicky Berrío permanecerán en la presentación del ‘After’, el espacio digital que sigue a las transmisiones diarias de ‘la Casa de los fmaosos’.

Así mismo que el formato ‘Que hay pa’ dañar’ que tuvo como conductora a Valentina Taguado, ahora se centrará cada mañana en los detalles del formato de RCN y en él Roberto Velásquez y Néstor Parra fungirán como los streamers de La Casa, encargados de liderar la conversación digital a través de transmisiones en directo por la App de RCN y el Canal de YouTube en donde analizarán lo que sucede en vivo en diferentes momentos de la convivencia.

Otra de las novedades que trascendió en el lanzamiento de La Casa de los famosos 3 es que las habitaciones tendrán nuevos nombres. En esta oportunidad se llamarán Calma y Tormenta.

