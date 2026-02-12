Así será la cuarta temporada de ‘A otro nivel’ de Caracol TV: “Tiene demasiadas novedades”

El próximo miércoles 18 de febrero, Caracol Televisión estrenará la cuarta temporada de “A otro nivel”, un formato musical que, desde su primera temporada, se ha destacado por reunir a cantantes profesionales que buscan demostrar que su voz, su disciplina y su puesta en escena están a otro nivel. El icónico ascensor, sello distintivo del programa, se ha transformado en el escenario donde los sueños de esos artistas comienzan a elevarse.

Cada temporada aumenta el desafío artístico, como una plataforma para impulsar nuevas figuras de la música en Colombia. Ahora, en su cuarta edición, el programa regresará renovado, apostando por una evolución. Los participantes deberán conquistar al jurado, al público y a todo el país.

¿Cuáles son las novedades de la cuarta temporada?

Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Entretenimiento de Caracol Televisión, dialogó con “Vea”, de El Espectador, y reveló detalles de esta edición: “Tiene demasiadas novedades, demasiados cambios que lo hacen diferentísimo, es una mezcla maravillosa, un ensamble que era tal cual nos soñábamos que fuera. Esta cuarta temporada sentíamos que, si no la remozábamos mucho, de pronto los televidentes no iban a ser los más hinchas del programa”, dijo. Después de varios meses de planificación, el equipo creativo se dedicó a desarrollar una evolución que sorprenda a la audiencia y mantenga viva la emoción del programa. “Comenzamos a pensar hace unos ocho o diez meses qué era lo inamovible de “A otro nivel”, y es el ascensor, que es intocable, porque es la cara del programa”, agregó el directivo.

¿Quiénes son los nuevos jurados de “A otro nivel”?

Una de las grandes novedades es el jurado. Al frente estará Kike Santander, a quien Sampedro describe como “el patriarca, el jefe mayor de esa cuadrilla, una eminencia en la música en Iberoamérica, un genio musical”. Junto a él estarán Gianmarco, un cantautor y productor peruano de renombre internacional, y Pipe Peláez, una figura clave en el resurgimiento del vallenato romántico: “Un productor musical que raya en la genialidad”.

Junto a ellos llega por primera vez al programa Cristina Hurtado, quien se desempeñará como presentadora: “Ellos tres, al lado de alguien que nos tiene absolutamente descrestados, que es Cristina Hurtado, que no es un descubrimiento nuestro, pero para nosotros es un gran descubrimiento”, agregó Sampedro.

“A otro nivel” saldrá a las calles

Se presentaron más de 7.400 artistas; sin embargo, solo 160, cantantes profesionales, subirán al ascensor para seducir a los tres jurados. A diferencia de las temporadas anteriores, esta vez la competencia no será individual, sino que será una apuesta grupal, convirtiéndose en la más grande novedad de esta edición. “El programa este año lo que va a buscar son cuartetos. Vamos a armar un grupo musical que esté “A otro nivel” y que va a tener contacto con la gente. Las personas van a poder disfrutarlos en una plaza pública, en un parque, en un centro comercial, en un restaurante, en un hospital, en una iglesia, en una cárcel. La gente no solo los va a disfrutar, sino que también los va a evaluar, van a compartir quién se va y quién se queda en el programa, con los jurados”, resaltó el vicepresidente de Entretenimiento.

Por su parte, Shela Aguilar afirmó: “Vamos a aprender a trabajar en equipo a través de ellos, porque solo uniéndose van a lograr hacer música, ese es nuestro lema. Acá queremos unir, la unión hace la música, y además los vamos a sacar a la calle. Ellos van a tener que retarse al público exigente de la calle. Esto será algo improvisado, van a salir y van a encontrarse con transeúntes que no se esperan que lleguen cuatro voces y les canten hermoso en medio de la calle y el ritmo veloz que tiene la ciudad. Habrá unos códigos QR que la gente de la calle va a poder escanear y votar. Van a tener la posibilidad de salvar o de sacar grupos de la competencia”.

El reto de mantenerse en la cima

Mantenerse vigentes después de cuatro temporadas no ha sido tarea fácil, pero el equipo tiene plena confianza en su fórmula: evolución, exigencia y una pasión por los detalles. “Para que un programa llegue a cuatro temporadas es porque algo bien hizo, porque a la gente le gustó, pero hay que moverlo por dentro, sin que la gente se resienta y diga ‘esto es otra cosa’. Esa es la magia que hay que hacer con los programas, y para eso hay un equipo con muchas horas de vuelo, con muchas experiencias, y por esto se facilita un poquito a la hora de ir tomando decisiones e ir causando las aguas hacia otro lado”, mencionó Juan Esteban.

Por su parte, Aguilar afirma: “Es todo un reto mantener “A otro nivel” en los primeros lugares de la emisión, pero estamos seguros de que lo vamos a lograr, porque estamos trabajando con mucha pasión, somos muy intensos con el programa, nos gusta tener al pie de la letra los detalles, cuidar y ser impecables, y queremos que Colombia se conecte mucho con esta temporada, que las familias se relajen, vean el formato y se disfruten la música. Los jurados, que están divinos. En una sola palabra, “A otro nivel” es armonía en esta temporada”.

A pocos días de su estreno, Sampedro envía un mensaje especial para los televidentes: “Denle el chance a este primer capítulo, véanlo, siéntanlo, disfrútenlo, y les aseguro que al segundo día van a estar ahí sentados, porque por fortuna es maravilloso lo que está pasando con este programa. Es una dicha cada noche uno sentarse en su cama, en la mesa del comedor, en la sala de la casa a oír a esta gente en un país que la está pasando un poquito difícil, que está tan polarizado, que está tan peleador. Esto baja los ánimos, la revolución, y uno se puede acostar con una banda sonora casi que celestial, delicioso”.

El formato ha demostrado ser una plataforma efectiva para nuevos artistas. Cantantes como Jessi Uribe, Luis Alfonso y Alexandra Colorado demostraron cómo el programa catapultó sus carreras musicales: “Estamos muy emocionados, sabemos que les va a gustar, van a poder apoyar a todos estos cantantes que traen siempre una ilusión de ser reconocidos. Hay personas que se impulsaron gracias a ese ascensor y esta temporada no va a ser la excepción, de aquí van a salir grupos increíbles”, finalizó diciendo Shela Aguilar.

