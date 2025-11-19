Avance del Desafío hoy: Otro participante rompió una regla. ¿Nuevo expulsado?

Después de varios días de ausencia, esta noche vuelve el Desafío Siglo XXI a las 08:00 p.m. por Caracol Televisión. El reality deportivo inició una nueva etapa de tres equipos: Gamma, Alpha y Neos. Este último está liderado por Kevyn Rúa, ganador de la temporada del año pasado. El deportista recorrió varios municipios de Colombia buscando a los integrantes de su casa.

¿Qué pasó en el ‘Desafío 2025’?

Hace unas horas, Caracol Televisión publicó el avance de lo que ocurrirá esta noche en el Desafío, donde los participantes se enfrentarán a un nuevo Desafío de Sentencia y Bienestar. Sin embargo, las palabras de Andrea Serna generaron gran preocupación en los televidentes y usuarios en redes sociales, pues, nuevamente, uno de los participantes rompió una regla. “Desafiantes, tengo una información importante para compartir. Uno de ustedes infringió una norma”, dijo.

En la descripción del clip, que tiene más de 16 mil likes en Instagram, se lee: Pueden cambiar los equipos, las casas y los colores, pero hay una cosa que no cambiará... El cumplimiento de las reglas”.

Las cámaras muestran la cara de preocupación de los integrantes de los tres equipos. Valkyria, integrante de Alpha, dijo: “Me da rabia cuando hay cosas medio injustas". Por su parte Kevyn, de Neos, agregó: “Las reglas se tienen que cumplir”.

Se desconoce quién sería el concursante que infringió las normas del Desafío y qué consecuencia tendría. Algunos internautas plantean una posible expulsión, tal como ocurrió recientemente con Katiuska o como pasó en temporadas anteriores con Beba, Marlon y otros participantes. Sin embargo, otros consideran que posiblemente, no se haya tratado de algo tan grave, por lo que la producción podría ponerle un castigo a la persona que lo hizo, con su respectiva pareja; incluso, el equipo completo podría pagar las consecuencias:

“Si siguen expulsando gente, van a quedar Andrea, el juez y Mencho”, “el Desafío está bueno”, “no me salgan con que me van a expulsar a Rosa”, “es Leo por tocar la bolsa”, “se va Kevyn y su compañera”, “cuando infringen una regla se van todos a playa baja siempre ha sido así”, “toca esperar a ver qué pasa”, “no creo que sea expulsión”, “seguro mandan a playa baja al equipo”, “me encanta este programa”, son algunos de los comentarios que hicieron en redes sociales.