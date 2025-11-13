Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

¿Hoy dan el Desafío 2025? Cambios en la programación de Caracol por Colombia vs Australia

Este martes 18 de noviembre, la parrilla de Caracol Televisión sufrirá modificaciones por el partido amistoso entre la Selección Colombia y Australia, que se llevará a cabo en Nueva York.

Por Redacción Vea
18 de noviembre de 2025
Este martes 18 de noviembre, la parrilla de Caracol Televisión sufrirá modificaciones por el partido amistoso entre la Selección Colombia y Australia, que se llevará a cabo en Nueva York. 
Fotografía por: Caracol Televisión

La nueva etapa del Desafío Siglo XXI ha generado muchas reacciones en redes sociales. La llegada del equipo Neos, liderado por Kevyn Rúa, ganador de la temporada pasada, cambió el rumbo del juego. Ahora Gamma y Alpha hicieron una aparente alianza con el fin de eliminar primero a la casa verde, antes que a ellos mismos que son los semifinalistas.

En este ciclo, Alpha ha ganado las dos primeras pruebas. En ambas oportunidades los chalecos fueron enviados a la casa Neos; mientras que en Gamma analizan el bajo rendimiento que han tenido en las pistas.

Hoy no hay ‘Desafío 2025’

Este lunes 17 de noviembre no hubo emisión del reality de Caracol Televisión, pues fue día festivo. No obstante, en redes sociales se estaban preguntando si esta noche el programa será o no emitido con normalidad.

Vínculos relacionados

Katiuska podría ganar importante premio tras su polémica expulsión del ‘Desafío’
Katiuska y más participantes que han sido expulsados del ‘Desafío’ en su historia
¿Qué pasó con Katiuska del Desafío y cuánta plata perdió tras su expulsión?
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Debido al partido Colombia vs Australia la parrilla de programación sufrió unos cambios. De 8:00 p.m. a 10:30 p.m. será emitido el encuentro amistoso de “La tricolor”. Al terminar, seguirá La reina del flow hasta las 11:30 p.m., lo quiere decir que no solo el Desafío sale del aire hoy, sino también La influencer. Sin embargo, este miércoles 19 de noviembre regresa con normalidad tanto el programa de competencia como la telenovela protagonizada por Mariana Gómez y Juan Manuel Mendoza.

En redes sociales, los fanáticos del programa han reaccionado al respecto: “No puede ser que tengamos que esperar hasta el miércoles”, “tenemos que esperar mucho”, “no vemos la hora de ver ganar nuevamente a Alpha”.

Video Thumbnail

María C, exparticipante del ‘Desafío’ le responde a Valentina

Tras el comienzo de la nueva etapa del Desafío, Valentina le contó a sus compañeros de equipo qué pasó con Lucho durante el tiempo que estuvieron fuera de competencia: “María C me llamaba todos los días y me decía ‘Valen, mira, yo no hice nada con él’ y yo le decía: ‘amiga, tranquila, como se lo dijo él, no fuimos, no somos, ni seremos, entonces ya fue’. Yo lo primero que hice al salir fue contarle todo lo que hice y él me mintió diciendo que María C era la que lo buscaba, que no sé qué, cuando nos dimos cuenta que fue al contrario”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A través de sus redes sociales, la exintegrante de Omega respondió a las declaraciones de Valentina: “Gracias a todos los que me escriben cosas lindas, con la fe intacta de lo que han podido conocer de mí. ‘El lobo siempre será el malo si el cuento lo cuenta Caperucita’. Yo sabía que no éramos nada. Afuera es una realidad diferente y qué pasó, la realidad no la pudimos convivir, no pudimos llevarla, porque acá es otra cosa”.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Desafío Siglo XXI

Hoy hay Desafío

Hoy dan el Desafío

Programación Caracol hoy

Colombia Vs Australia

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.