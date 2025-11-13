¿Hoy dan el Desafío 2025? Cambios en la programación de Caracol por Colombia vs Australia

La nueva etapa del Desafío Siglo XXI ha generado muchas reacciones en redes sociales. La llegada del equipo Neos, liderado por Kevyn Rúa, ganador de la temporada pasada, cambió el rumbo del juego. Ahora Gamma y Alpha hicieron una aparente alianza con el fin de eliminar primero a la casa verde, antes que a ellos mismos que son los semifinalistas.

En este ciclo, Alpha ha ganado las dos primeras pruebas. En ambas oportunidades los chalecos fueron enviados a la casa Neos; mientras que en Gamma analizan el bajo rendimiento que han tenido en las pistas.

Hoy no hay ‘Desafío 2025’

Este lunes 17 de noviembre no hubo emisión del reality de Caracol Televisión, pues fue día festivo. No obstante, en redes sociales se estaban preguntando si esta noche el programa será o no emitido con normalidad.

Debido al partido Colombia vs Australia la parrilla de programación sufrió unos cambios. De 8:00 p.m. a 10:30 p.m. será emitido el encuentro amistoso de “La tricolor”. Al terminar, seguirá La reina del flow hasta las 11:30 p.m., lo quiere decir que no solo el Desafío sale del aire hoy, sino también La influencer. Sin embargo, este miércoles 19 de noviembre regresa con normalidad tanto el programa de competencia como la telenovela protagonizada por Mariana Gómez y Juan Manuel Mendoza.

En redes sociales, los fanáticos del programa han reaccionado al respecto: “No puede ser que tengamos que esperar hasta el miércoles”, “tenemos que esperar mucho”, “no vemos la hora de ver ganar nuevamente a Alpha”.

María C, exparticipante del ‘Desafío’ le responde a Valentina

Tras el comienzo de la nueva etapa del Desafío, Valentina le contó a sus compañeros de equipo qué pasó con Lucho durante el tiempo que estuvieron fuera de competencia: “María C me llamaba todos los días y me decía ‘Valen, mira, yo no hice nada con él’ y yo le decía: ‘amiga, tranquila, como se lo dijo él, no fuimos, no somos, ni seremos, entonces ya fue’. Yo lo primero que hice al salir fue contarle todo lo que hice y él me mintió diciendo que María C era la que lo buscaba, que no sé qué, cuando nos dimos cuenta que fue al contrario”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A través de sus redes sociales, la exintegrante de Omega respondió a las declaraciones de Valentina: “Gracias a todos los que me escriben cosas lindas, con la fe intacta de lo que han podido conocer de mí. ‘El lobo siempre será el malo si el cuento lo cuenta Caperucita’. Yo sabía que no éramos nada. Afuera es una realidad diferente y qué pasó, la realidad no la pudimos convivir, no pudimos llevarla, porque acá es otra cosa”.