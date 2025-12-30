Logo Revista Vea
‘Avatar 3’ se mantiene como rey de la taquilla. Este es su millonario recaudo

‘Avatar: Fire and Ash’ se mantiene en como número uno de la taquilla tras dos semanas en cartelera, solo en Estados Unidos ha recaudado este fin de semana 64 millones de dólares y en China 57 millones.

Por Agencia EFE
30 de diciembre de 2025
Según datos de la web Box Office Mojo, la saga de James Cameron logró 64 millones de dólares de recaudo en Estados Unidos; seguida por ‘Zootopia 2’ que alcanzó 20 millones de dólares; ‘Marty Supreme’, con 15,6 millones; ‘The Housmaid’, con 15.4 millones; y ‘Anaconda’, que logró 14,6 millones, esta última es la única estrenada este fin de semana.

Una de las sorpresas de este fin de semana es la entrada de ‘Marty Supreme’, protagonizada por Timothée Chalamet, entre las películas más taquilleras, una semana después de su estreno. El filme, que solo se ha estrenado por el momento en Estados Unidos, acumula una recaudación de 28 millones de dólares.

El film es un biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, que comenzó a jugar por apuestas y terminó ganando 22 títulos importantes. La productora detrás de la película es A24, uno de los estudios independientes más importantes detrás de la película con ‘Everything Everywhere All at Once’ y ‘Lady Bird’.

Según Hollywood Reporter, Chalamet está jugando un papel clave en la promoción de la película.

‘Zootopia 2’ suma tras cinco semanas en cartelera 1.420 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, más de 500 millones de esta cifra total ha sido recaudado en China, donde se ha convertido en todo un éxito de público, que acude a las salas acompañado de sus mascotas.

Avatar 3 ha acumulado de 760 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

csr/jgb

Por Agencia EFE

Temas:

Vea

Avatar 3

James Cameron

las películas más taquilleras

