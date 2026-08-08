‘Bomba en el Pan am 103’: serie de Netflix sobre el atentado que cambió seguridad en aviones

“El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am terminó en tragedia: el avión explotó en cielo escocés, sobre un pueblito llamado Lockerbie, y murieron casi trescientas personas. Lo que vino después fue la investigación de homicidio más importante en la historia policiaca de Escocia en torno al acto de terrorismo más letal ocurrido en suelo británico. Con testimonios de quienes estuvieron allí, esta miniserie narra la historia real de la colaboración entre las fuerzas de la ley escocesas y las estadounidenses, y la búsqueda de justicia de las familias”, indica la sinopsis de la miniserie que pone en pantalla los trágicos hechos alrededor del atentado al mencionado vuelo comercial, que no solo dejó a la totalidad de sus ocupantes fallecidos, sino a 11 personas más, que eran habitantes del pueblo escocés de Lockerbie, donde cayeron las partes del avión que explotó.

Reparto de ‘Bomba en el Pan am 103’

La miniserie es protagonizada por Connor Swindells quien da vida a Ed McCusker, el agente escocés que asume el caso luego de ser el primero en presentarse en el lugar de la tragedia.

Patrick J. Adams tiene el papel de Dick Marquise, el investigador del FBI que se incorpora en la retadora investigación y Merritt Wever, en el rol de Kathryn Turman, quien también se integra al grupo que indaga para dar con los responsables del atentado.

El relato comienza cuando los pasajeros abordan el vuelo, que salió inicialmente de Francfort, Alemania, que los llevaría a la Gran Manzana, pero posteriormente explota y cae rompiendo con la tranquilidad del pueblo escocés. Los restos del avión, que los terroristas al parecer planeaban cayeran al mar, se esparcen en un terreno de más de 200 kilómetros cuadrados.

Los expertos recopilan los fragmentos del avión, así como los equipajes y pertenencias de los pasajeros y la tripulación buscando pistas, proceso que se extiende por meses.

Mientras se visibilizan los obstáculos, retos y pistas que no son claras, también se muestra cómo este caso afecta a quienes lo investigan. De igual manera, cómo esta se convirtió en la más grande investigación, en la que intervinieron las autoridades escocesas y estadounidenses.

Uno de los primeros hallazgos relevantes en la investigación ocurre cuando los investigadores concluyen que la bomba estaba camuflada en una grabadora dentro de un equipaje que habría sido puesto en la bodega del avión por un supuesto pasajero que nunca abordó. El responsable incluyó en la maleta prendas compradas en una tienda, donde un vendedor entregó detalles y un retrato hablado del sospechoso.

Tras meses de investigación, el equipo determina que el gobierno libio está vinculado con el atentado.

Al final la responsabilidad recae sobre el oficial de inteligencia libio Abdelbaset al-Megrahi.

Mezcla de realidad y ficción

La serie que incluye escenas reales, como las declaraciones de los gobiernos de turno. A medida que la investigación avanza, también queda al descubierto que algunas de las normas aeronáuticas de vuelos comerciales comenzaron a cambiar para evitar eventos similares. Por ejemplo, ningún equipaje se permite a bordo si el pasajero propietario no viaja.

Así mismo y luego de que un par de periodistas viaja con una falsa bomba poniendo en evidencia la falta de controles y dándola a conocer al público, se implementó un escaneo más preciso sobre el contenido de las maletas. Otro aspecto que cambió fue la humanización de familiares de víctimas en este tipo de hechos.

La serie, que se grabó en el 2024 en escenarios de Escocia, Malta y Canadá, fue creada por Jonathan Lee y Gillian Roger Park, mientras que la dirección corrió por cuenta de Michael Keillor.

Hay que mencionar que la aerolínea Pan Am quebró dos años después de lo ocurrido, aunque el precio de la gasolina tuvo mucho que ver, uno de los factores que sin duda contribuyó a esto fue la millonaria indemnización que la compañía debió dar a los familiares de las víctimas.

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