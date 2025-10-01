Castigo en ‘MasterChef’. Alejandra Ávila fue sancionada por incumplir una regla

El reciente capítulo de MasterChef Celebrity dejó múltiples emociones entre los participantes, televidentes y usuarios en redes sociales. Jorge Herrera volvió a la cocina por decisión de sus compañeros. Aunque algunos expresaron su inconformidad, otros se mostraron felices por verlo nuevamente compitiendo en el reality culinario. “Gracias compañeros, les debo una. Se nota que les hice falta”, les dijo el actor, quien interpretó a ‘Don Hermes’ en Betty, la fea.

¿Qué ocurrió en el reciente capítulo de ‘MasterChef’?

Los famosos se enfrentaron a un nuevo reto de campo desde uno de los complejos acuáticos más famosos del país, en Girardot. Nuevamente tuvieron que trabajar por equipos, pero como suele ocurrir casi siempre, algunos de los concursantes tuvieron complicaciones a la hora de preparar el plato.

En el capítulo anterior Alejandra Ávila había perdido un reto contra Luisfer Hoyos y como consecuencia recibió una desventaja, que hasta el momento solo ella y Claudia Bahamón sabían en qué consistía. Sin embargo, el reciente reto de campo no terminó como esperaba para la actriz.

La prueba se realizó por equipos y a Alejandra Ávila le correspondió trabajar junto a Violeta Bergonzi y Carolina Sabino. Todo iba bien hasta el momento de emplatar, cuando Ávila, de manera inconsciente, rompió una de las reglas. La desventaja que arrastraba del reto anterior le prohibía hablar y, además, probar cualquier ingrediente de su preparación. Sin embargo, en medio de la tensión por culminar el reto, terminó comiendo un camote justo cuando estaban emplatando, lo que significó un incumplimiento directo a la norma.

En ese momento llegó Claudia para hacerla caer en cuenta de su error. “¿Tú probaste el camote? ¿Te acuerdas de tu desventaja? ¿Quieres que le cuente a tus compañeras lo que acabamos de recordar?”, le dijo, mientras la actriz, en completo silencio, cayó en cuenta de su error con mucha preocupación.

“¿Qué pasó?”, preguntó Violeta, a lo que la presentadora contestó: “La desventaja dice: ‘No puedes probar y no puedes hablar’.

“¿Probaste?”, le preguntó Violeta. “Yo no entiendo nada por qué ella no nos ha dirigido la palabra en ningún momento. Pero no lo probó para nosotras. No sé si esto tenga consecuencias porque de los que vamos a usar de nuestra preparación no se ha probado nada, pero si hay consecuencias las asumimos. No hay nada qué hacer”, dijo la expresentadora de Buen Día Colombia.

“Yo no soy tramposa, me afecta mucho entonces empiezo a llorar de frustración. La embarré y sin darme cuenta probé un camote que iba para la basura”, dijo Alejandra entre lágrimas.

Alejandra Ávila fue castigada por incumplir una norma en ‘MasterChef’

En medio de la tensión, Claudia le dijo: “Vamos a ver qué deciden los chefs”. Por su parte, la actriz agregó: “espero que podamos hablar y que ellos verifiquen que fue algo que yo ya estaba botando a la basura”.

Los chefs tuvieron que reunirse para deliberar y tomar una decisión: “De manera orgánica y natural, probó un camote, entiendo que no lo hiciste con mala intención, es algo natural de ustedes los cocineros querer probar, te dije en ese momento que no sabíamos qué iba a pasar hasta que no habláramos con los chefs, en este momento el jurado se entera y ellos serán los que van a tomar la decisión”.

Aleja comenzó a llorar mientras sus compañeras de equipo trataban de tranquilizarla. “Se evidenció que no lo hizo con alguna mala intención de jugar por encima de sus compañeros o de hacer trampa, quiero decirlo para que estés tranquila en ese sentido Aleja", mencionó Claudia, minutos después de que los chefs se reunieran para analizar el caso.

Nicolás de Zubiría dijo: “Aquí no nos importa la intención, si quiso o no quiso, era una regla clara y se incumplió, entonces esa regla incumplida acarrea consecuencias. En la parte emocional damos todo el beneficio de la duda, pero hay que hacer cumplir las reglas”.

Por su parte, Raush dio a conocer el castigo: “Cada una de ustedes, en el próximo reto representa menos cinco puntos en la votación final”. Ávila se mostró bastante afectada con el castigo, especialmente porque terminó involucrando a sus compañeras. “Ellas me abrazan fuerte y sí, puedo sentir tranquilidad en esa parte, pero no puedo dejar de sentirme frustrada porque les estoy ocasionando a ellas un daño”.