Carlos III finalmente recibió a su hijo, el príncipe Harry. ¿Se reconciliaron?

El príncipe Harry llegó este lunes 8 de septiembre a Londres a cumplir una serie de compromisos con las organizaciones con las que está vinculado, al tiempo que rindió un homenaje floral a su abuela fallecida, Isabel II, en el tercer año de su fallecimiento.

Acudió al Castillo de Windsor para visitar la última morada de la reina y el Duque Felipe de Edimburgo, su abuelo. Asistió a los Premios WellChild en Londres el lunes por la noche. Luego estuvo en Nottingham, en donde visitó el Community Recording Studio.

Pese a que el príncipe ha ido en varias ocasiones a Londres, desde de que en el 2020 se separara, junto a su esposa Meghan, de la familia real y se instalara en Estados Unidos, más exactamente en California, era la primera vez que podría reunirse con su padre, el rey Carlos III, con quien hay una relación fracturada desde la ruptura, que se acrecentó cuando Harry y Meghan dieron la famosa entrevista a Oprah Winfrey, donde hablaron de intimidades de la familia real. Esto, el libro donde recopiló eventos y anécdotas familiares, que no dejaron bien parados a los miembros de la familia, y el documental que apareció en Netflix, habrían generado mayor molestia y desconfianza en Carlos III, así como en el futuro rey, su hijo, William.

En mayo pasado, en un inesperado giro, Harry confesó a la BBC en una entrevista que deseaba reconciliarse con su familia, en especial con su padre, diciendo que no sabía cuánto tiempo le quedaba, refiriéndose al cáncer que el monarca padece.

Recordemos que Harry y su papá se vieron por algo más de media hora en Sandringham, el 6 febrero del 2024, cuando el príncipe voló desde Estados Unidos de manera urgente, tras enterarse, al mismo tiempo que todo el mundo, de que su padre había sido diagnosticado con cáncer. El encuentro fue breve, pero nadie habló de reconciliación.

Hace unas semanas trascendió que los representantes de Harry y Carlos III se reunieron en Londres en lo que se puede calificar como los diálogos de paz previos a la ‘cumbre’ que finalmente se dio este miércoles 10 de septiembre.

La prensa estaba atenta a que Harry, quien partió para su casa en California este jueves 11 de septiembre, llegara a palacio en cualquier momento.

Finalmente y tras 20 meses sin verse, la reunión se dio. Según información oficial, el rey tomó un té en privado con su hijo, lo que indica que el encuentro fue a puerta cerrada y nadie más estuvo ahí. Rey y príncipe estuvieron hablando por 55 minutos, según los cálculos de la prensa, luego de que Harry arribara la residencia de Clarence, donde vive el rey con su esposa Camila, a bordo de una camioneta Range Rover. Eran las 5:20 de la tarde, hora local.

Ese día en la mañana, el duque de Sussex de 40 años visitó el Centro de Estudios de Lesiones por Explosión en el Imperial College de Londres, mientras que Carlos III viajaba desde Balmoral, donde estuvo unos días de descanso para cumplir con la cita mencionada que estuvo precedida con una reunión con Peter Malinauskas, el primer ministro de Australia del Sur.

Al salir Harry del encuentro, la prensa quería detalles de lo ocurrido, pero el hijo menor de Lady Di solo dijo: “Él está muy bien, gracias”, dijo Harry. Luego se marchó en el mismo carro en el que llegó y se dirigió a una reunión de los Juegos Invicitus.

Aunque no se puede hablar de que sea el comienzo de una tregua, si es un paso hacia una relación más cordial entre Harry y su familia. Los expertos en realeza más optimistas creen que es el comienzo de l reconciliación.

No obstante, no se puede olvidar que la semana anterior se habría filtrado lo que serían las condiciones de Harry para visitar el Reino Unido junto a su esposa y sus dos hijos para que el rey conozca a sus dos nietos, Archie y Lilibet. Una de ellas está relacionada con la seguridad que debería tener toda la familia garantizada desde palacio, algo que iría en contravía con el juicio que perdió Harry en abril pasado frente al Ministerio de seguridad del país. En esa oportunidad no hubo opción de reunión entre Harry y su padre, ya que Carlos estaba en visita oficial en Italia,

¿Se vieron los príncipes William y Harry?

Sobre si Harry se vio o habló con su hermano, el príncipe William, los medios londinenses establecen que de ninguna manera, teniendo en cuenta que la posición del futuro rey de Inglaterra es de distancia completa frente a su hermano y su esposa Meghan.

El lunes cuando Harry llegó al Reino Unido, William y Kate estaban en el National Federation of Women’s Institute (WI), en Sunningdale, en donde recordaron el fallecimiento de la reina Isabel III tres años antes. El martes William visitó Spiral Skills, una organización juvenil en Lambeth, al sur de Londres.

