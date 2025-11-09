Concierto homenaje de las películas de Studio Ghibli: Ciudad, fecha y entradas

Películas animadas del famosos Studio Ghibli como Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke y Ponyo en el Acantilado, entre otras,se podrán volver a sentir gracias a ‘Ghibli en Concierto Vol. l’ el homenaje musical que estará presentándose en Bogotá, donde más de 40 músicos en escena interpretarán las inolvidables melodías de Hayao Miyazaki y el legendario Studio Ghibli.

Será este 28 de noviembre a partir de las 8 de la noche en el mítico teatro Jorge Eliécer Gaitan, donde los fanáticos de estos relatos animados verán la proyección de escenas icónicas de sus cintas favoritas, al tiempo que disfrutarán de la interpretación con un nuevos arreglos, así como canciones inéditas y un montaje escénico que según los organizadores permitirá a los asistentes transportarlos a esos mundo “encantados que marcaron generaciones y que siguen vigentes como parte fundamental de la cultura universal”.

Angélica Villa, voz de Mei estará en Bogotá

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la participación especial de Angélica Villa Barrón, reconocida actriz mexicana de doblaje que dio voz a Mei en la versión en español latino de Mi Vecino Totoro.Villa, nacida en Ciudad de México el 8 de marzo de 1984, cuenta con una trayectoria artística de más de dos décadas en el mundo del doblaje, la actuación teatral y la dirección. Además, es soprano lírica, lo que le otorga una calidad vocal única que complementa su versatilidad interpretativa.

Desde sus inicios en 2003, Angélica Villa ha prestado su voz a decenas de personajes, consolidándose como una de las actrices de doblaje más respetadas en el medio. Haber sido la voz de Mei no solo le dio reconocimiento en toda la región, sino que también la conectó de manera profunda con la obra de Miyazaki, aportando ternura, frescura y autenticidad a un personaje que simboliza la inocencia y la curiosidad infantil.

La producción de este concierto está a cargo de Matrix Entertainment, en alianza con Spooky House, y con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, Serán más de cuarenta músicos en escena, iluminación, proyecciones visuales y un montaje que brindará una experiencia sensorial a los asistentes. Las entradas ya están disponibles a través de Tuboleta

