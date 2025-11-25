¿Cuándo empieza Exatlón EE. UU.? Estarán Guajira, Olímpico y la ‘Flaca’ del ‘Desafío’

20 atletas latinos hispanohablantes llegarán a Exatlón Estados Unidos para enfrentarse en las diferentes pruebas físicas y mentales con el objetivo de obtener el primer lugar y un millonario premio. Cada equipo (Azul y Rojo) contará con 10 integrantes, quienes superarán los obstáculos, la velocidad, puntería y resistencia bajo condiciones estrictas.

Fecha y hora de estreno de ‘Exatlón Estados Unidos’

La competencia deportiva, que es la más longeva de la televisión hispana será conducida por Frederik Oldenburg, novio de Carmen Villalobos. La producción entregará el premio mayor que será de $200.000 dólares para un hombre y una mujer. El programa comenzará el martes 2 de diciembre a las 7:00 p. m. por Telemundo.

¿Quiénes son los participantes de ‘Exatlón Estados Unidos’?

Atletas de las temporadas anteriores harán parte de esta edición, entre ellos Anisa Guajardo, Denisse Novoa, Emmanuel Jáquez, Fernando Lozada, Kelvin Rentería, Polo Monárrez, Viviana Michel y Wilmarie Negrón

No obstante, también llegarán nuevos competidores como los tres colombianos que participaron en el Desafío The Box de Caracol Televisión:

Yulisa Acevedo

Lorenzo Figueroa

Johanna Gómez “La Flaca”: La paisa participó en el Desafío The Box 2023, donde hizo parte del equipo Gamma. Es amante del voleibol, el fútbol y el atletismo.

Alejandra Maldonado

Óscar Muñoz: El colombiano es medallista olímpico en Taekwondo (bronce en Londres 2012). Olímpico, como es conocido el deportista, también participó en el Desafío. Es el campeón de la edición del 2018 y, además, también estuvo en el del 2021 y llegó como refuerzo de Karen Candia en el 2024.

Matías Ochoa

Dan Pastrana “El Halcón”

Kelly Ríos “Guajira” : La deportista fue finalista del Desafío The Box 2023. Un año después volvió al reality como refuerzo de Kevyn Rúa, quien se coronó ganador junto a ella.

María Antonieta Rodríguez

Edrei Salas

José Juan “Gallito” Vázquez

Frank “Franz” Weber

Cada capítulo tendrá enfrentamientos directos y pruebas de supervivencia. Una derrota puede significar la eliminación de un atleta. La producción también se enfoca en contar historias: momentos clave, entrevistas en el “confesionario” y análisis deportivos que mantienen al público emocionalmente involucrado. A medida que avanzan las semanas, el reality se transforma en una mezcla de deporte, drama, estrategia y disciplina, lo que ha hecho de Exatlón Estados Unidos uno de los programas de competencia más desafiantes y populares de la televisión hispana.