¿Cuánto dinero se llevaron Rosa y Gero tras ser eliminados del Desafío Siglo XXI?

En la última etapa de ‘Desafío Siglo XXI’, varios desafiantes tuvieron la oportunidad de volver a la competencia para hacer dupla con sus antiguos compañeros.

Ese fue el caso de Gerónimo Ángel, quien regresó para competir junto a Rosa, convirtiéndose en una de las parejas favoritas para llegar a la semifinal, sin embargo, este jueves 12 de febrero, la dupla cayó en el desafío a muerte frente a Rata y Valentina, quienes se convirtieron en la tercera pareja semifinalista e irán a enfrentarse con Gio y Valkyria y Zambrano y Myriam.

Al salir eliminados de la competencia, Gero y Rosa se mostraron satisfechos por lo hecho, aunque también admitieron nostalgia por la salida.

Ángel se mostró más nostálgico con el resultado, incluso lloró al tener que salir, ya que se había imaginado llegando a alzar la Copa.

Rosa no descartó la posibilidad de volver a competir, así como ha ocurrido con Kevyn y Valkyria.

Sobre la cifra ganada, la psicóloga mencionó que se marcha con casi 45 millones de pesos, más exactamente 44 millones 900 mil pesos.

Acerca del destino de ese dinero indicó que además de hacer arreglos en la casa de su mamá, aportar otra parte a la iglesia, quiere emprender un emprender un proyecto personal.

“De verdad yo me vía en la final y me veía poniéndole el nombre a la copa, de pronto no fue este año, uno no sabe qué puede pasar. Mientras haya vida, hay esperanza y yo… Mejor dicho, quedo con ganas de volver”, dijo sobre lo que deseaba, pero que finalmente no pudo cumplir.

¿Qué dijo Gero Angel al salir de Desafío XXI?

En sus declaraciones posteriores a la salida, Gero se mostró satisfecho con lo logrado y mencionó la seguridad con que enfrentó el formato en esta segunda etapa. Sobre la prueba que lo sacó de la competencia dijo: “La dimos toda, eso creo que fue el primero que metiera los cuatro balones. Me sentí súper fuerte, ágil, rápido, a la par con Rata. Rosa también salió con un pode increíble, pasado casa obstáculo, fue perfecto, ya era lo que quería la vida y no salió de la manera que queríamos”.

En la primera etapa Gero se llevó seis millones de pesos y en esta segunda acumuló 44 millones novecientos mil pesos. Cifra que empleará en su proyecto musical.

