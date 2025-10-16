‘Culpa Nuestra’ estreno: reparto completo, sinopsis y final explicado

Cuando Culpa Mía se lanzó en el 2023 en Prime Video el público juvenil la convirtió en una de las historias más exitosas de la plataforma en el mundo. La segunda parte, denominada Culpa Tuya, estrenada en diciembre de 2024, fue muy anhelada por los usuarios que la llevaron a ser más exitosa que su antecesora.

Curiosamente, la película generó mayor interés fuera de su país de origen, España. Por supuesto, los seguidores contaban las horas para visualizar la tercera parte llamada Culpa Nuestra, que finalmente aterrizó en la plataforma.

La historia basada en los libros de Mercedes Ron, tiene en su última parte un cierre que ha sido aplaudido por sus seguidores.

¿Qué pasó con Nick y Noah en Culpa nuestra?

En esta última apuesta, Nick, personificado por Gabriel Guevara, y Noah (Pekas), encarnada por Nicole Wallace, deben lidiar con als consecuencias de sus decisiones pasadas al tiempo que procuran construir una vida separadamente. Luego, se reencuentran en un ambiente que los pondrá en constante reto: la boda de sus amigos, Jenna y Lion.

En el relato, deberán superar las heridas que hubo en el pasado, así como los desafíos que representa la nueva oportunidad.

De un lado, Nick es ahora el encargado de la empresa familiar, mientras Noah se enfrenta al comienzo de su vida y carrera laboral.

En un giro inesperado, la pareja queda embarazada justo cuando han decidido que lo mejor es alejarse. Cuando Nick se entera de que será padre llega un evento inesperado que pone su vida en peligro.

Los siguientes días estará en coma y cuando finalmente recobra la consciencia, ya Noah ha tenido a su hijo. Cuando parece que la pareja finalmente alcanzará la estabilidad, una expareja de Nick regresará en busca de venganza.

Vendrá un momento de peligro y al final, la boda de los estelares llega con el bebé en brazos.

¿Habrá cuarta película después de Culpa nuestra?

La pregunta en las redes sociales ahora es acerca de la posibilidad de una cuarta parte de la historia, que sería obviamente sobre la nueva etapa de casados y con familia de los protagonistas. Sin embargo, no hay ninguna pista que haga creer que se realizará.

De momento, pareciera que con ‘Culpa nuestra’ termina la exitosa historia de Nick y Noah.

Al tiempo que los seguidores de la historia celebran el final, algunos recuerdan y se preguntan si es verdad que la química entre los actores principales, Gabriel Guevara y Nicole Wallace, sigue siendo compleja. Recordemos que desde el 2024 se especula que no se llevarían bien y harían un buen esfuerzo en interpretar sus roles, dejando sus diferencias atrás.

Reparto de ‘Culpa nuestra’, de Prime Video

Junto a los protagonistas en esta oportunidad el elenco incluye a Marta Hazas(Amigos hasta la muerte), Iván Sánchez (Hospital Central), Víctor Varona (Luna negra), Eva Ruiz(Culpa Mía), Goya Toledo (Amores Perros), Gabriela Andrada (Pídeme lo que quieras), Álex Béjar (Élite),Javier Morgade (Desaparecidos), Felipe Londoño (Entrevías)y Fran Morcillo (La casa de papel).

