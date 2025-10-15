Limpia de Netflix: reparto y final explicado, ¿está basada en la vida real?

Limpia es uno de los títulos nuevos que está generando conversación entre los usuarios de Netflix. Se trata de un relato profundo, intimista, que evidencia emociones más que acciones o grandes giros, pero que mantiene al espectador atento por la originalidad de su temática y la manera en que es abordada.

La película también conocida como “Swim to Me” corresponde a una adaptación de novela homónima de Alia Trabucco, desarrollada en cine.

¿De qué se trata ‘Limpia’, nueva serie de Netflix?

La historia se centra en la relación entre Estela, interpretada por María Paz Grandjean, una trabajadora doméstica, y Julia, una niña de seis años a la que cuida de manera permanente. Este rol está en manos de Rosa Puga Vittini.

A medida que el relato avanza asistimos a una especie de relación con códigos y secretos, muy estrecha donde finalmente als dos comparten sus soledades.

En la historia se evidencia la desigualdad social que se vive en el entorno, las relaciones tensas que hay entre los empleados de una casa y los dueños de esta, sí como la poca empatía que hay con ciertas personas que se emplean como domésticas o en los servicios generales.

Las emociones ocupan un lugar primordial en la película que genera tensión y que resulta en un inesperado desenlace.

Para algunas no se trata de una versión del texto original, sino una adaptación libre ya que tiene elementos nuevos que no están contenidos en la obra, peor que le aportan bastante a la cinta, producida por Fabula y rodada completamente en Chile.

La directora de la cinta describió su obra “un encuentro entre soledades”, que revela profundas heridas.

Tráiler y final de Limpia, de Netflix

La crítica que ha elogiado la manera de contar a historia y la califica como un thriller psicológico poco convencional, menciona que no ha necesitado asesinato, ni crímenes planeados para capturar la atención. Y es que ‘Limpia’ dice mucho con sus silencios, gestualidad de personajes y diálogos inteligentes y cargados de emotividad.

En el final, que para nada corresponde a uno feliz, sino por el contrario a uno trágico, la pequeña toma una decisión inesperada cuando su niñera, que era su mundo y quien la comprendía, debe dejar la casa.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento