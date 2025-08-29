Leo, del ‘Desafío Siglo XXI’, quedó atrapado en un obstáculo en el Box Azul

En el reciente capítulo del Desafío Siglo XXI, Alpha, Gamma y Omega se enfrentaron una vez más en el Box Azul en el ‘Desafío de sentencia y servicios’. Cuatro integrantes de cada equipo tenían que superar una prueba por relevos para al final obtener algunos beneficios.

¿Qué pasó en el capítulo de anoche del ‘Desafío Siglo XXI’?

La prueba consistía en subir por una rampa, saltar a la piscina y atravesar por debajo de dos tubos. Una vez salían del agua, los deportistas tenían que pasar por un túnel de madera estrecho para, posteriormente, lanzarse nuevamente a la piscina, subir por una escalera y recoger un balón.

El siguiente paso era lanzarse por un tobogán, cruzar una vez más ese túnel y encestar el balón en una cesta vertical que estaba puesta a mitad de camino. Al final, regresaban para hacer el relevo con los demás compañeros, hasta completar los cuatro balones.

No obstante, cuando llegó el turno de Leo, del equipo Alpha, ocurrió un problema que los llevó a la derrota. Aunque el concursante inició el circuito muy motivado, por su contextura grande quedó atrapado en el túnel, lo que generó una gran desventaja frente a sus rivales. “No cabe, no cabe”, dijo Eleazar, excapitán de la casa morada, quien estaba viendo la prueba desde la casa. Por su parte, Deisy, afirmó: “obvio sí vas a caber, ¿cómo no vas a caber?”.

Leo, integrante de Alpha, Desafío Siglo XXI. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Aunque Leo llevaba la delantera, ese problema hizo que su equipo se retrasara pues no podía salir de ahí. Mencho, integrante de Gamma, quien descansó en esa prueba, dijo desde la casa naranja: “el man es muy grande”, pero Rata agregó: “se metió mal”.

Una vez más, Deisy, desde la casa, dijo: “tiene que meterse de frente, ¿por qué es tan terco?”. Al final no pudo terminar la prueba: “Estoy muy apretado”, dijo evidentemente frustrado.

Al notar la impotencia del nuevo capitán de Alpha, Gero no dudó en animarlo: “Nada de rabia. Míreme, Leo, sin esa actitud. Usted lo hizo muy bien, lo hizo excelente porque puso a su cuerpo a prueba y fue capaz de cruzar. Usted no se rindió, no importa qué pase allá, si es primero, segundo o tercero, lo hiciste, y eso es de admirar”.