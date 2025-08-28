María C. de Omega, de ‘Desafío’, fue Reina Internacional de Joropo: Así se veía

Desafío Siglo XXI tiene dentro de su competidores a participantes de distintos orígenes y actividades. Hay deportistas, modelos, influencer y emprendedores, entre otros.

En el caso de María Camila Chacón Herrera al comenzar la competencia, el canal Caracol incluyó en su perfil de presentación que además de abogada había sido reina Internacional del joropo, sin embargo viendo en su cuenta de Instagram, en realidad ha sido soberana de varias competencias.

En sus publicaciones Maria C, del equipo Omega del ’Desafío Siglo XXI’, además demuestra su amor y facilidad por el baile de su región, el joropo así como su continua actividad en las pasarelas.’

Una de las distinciones que se aprecia en su feed es el de Reina Internacional del Joropo, del 2022, que ella misma ha destacado.

“La viva representación de la mujer llanera: Disciplinada, decidida y llena de pasión. Abogada de profesión, corredora por convicción y soñadora por naturaleza. Lleva el joropo en la sangre, lo que la llevó a convertirse en Reina Internacional del Joropo y la Belleza Llanera, en el alma, la templanza y gallardía de las mujeres de su tierra. Siempre con firmeza, amor por la vida saludable y una determinación que inspira. Corre cada kilómetro como corre tras sus sueños: con fuerza, elegancia y corazón”, así se describe María Camila.

María C de ‘Desafío Siglo XXI’ ha sido reina varias veces

En el 2016 fue reina De la fraternidad Castillense; ese mismo año, se coronó Reina Internacional del 20 de julio. En el 2017 fue reina Departamental de la Naranja y en el 2022 fue Diosa de La Macarena. Como Reina del Joropo, su más reciente título de belleza y talento, viajó a varios lugares de Colombia, donde dejó ver su destreza interpretando este ritmo en la danza.

María Camila nació en Guamal; Meta, y también fue señorita Meta. Como abogada es experta en contratación pública.

