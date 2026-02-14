Desafío Siglo XXI: Cuánto dinero ganaron Valkyria y Gio al ser eliminados

Gio, el primer capitán que tuvo el equipo Gamma en la temporada de Desafío Siglo XXI y Valkyria, la campeona de Desafío The Box 2022 se despidieron este viernes 13 de febrero de la competencia, tras perder en la prueba en la que se enfrentaron a Zambrano y Myriam y a Rata y Valentina.

La despedida de los dos Super Humanos estuvo teñida de gratitud y satisfacción. Los dos desafiantes salientes se mostraron conformes con la sitaución, aunque amditieron que soñaron con llegar hasta la final.

Valkyria y Gio se llevaron más de 80 millones de pesos

Valkyria quien aspiraba a converirse en bicampeona, mencionó que se sintió ganadora desde que entró a esta temproada gracias al favor dl público que votó por ella. Recordemos que a su llegada a esta temproada ella fundó el equipo Neos.

Valkyria reveló que se lleva un total de 44 millones 840 mil pesos más una motocicleta, que obtuvo al ganar el primer Duelo de Salvación.

Por su parte, Gio quien regresó a la competencia en la última etapa, primero de la mano de Mencho y luego, trabajó en equipo con Valkyria, contó que él también se lleva 44 millones 840 mil pesos.

El ahora exdesafiante se despidió de Rata, con quien hizo una estrecha amistad a lo largo de la competencia. Al despedirlo, el hoy finalista le agradeció a Gio sus consejos y rcerodó que hace semanas le dijo que deseaba verlo en la final, algo que terminó haciéndose realidad.

Antes de entrar en la competencia que terminó sacándolos del juego, Gio y Valkyria habían revelado que en caso de llegar a la final y gana los 1200 millones de pesos del premio mayor, habían acordado repartir la cantidad en montos iguales.

¿Cuándo será la final de Desafío Siglo XXI?

Ahora, con la salida de dicha pareja, la gran final de Desafío Siglo XXI se desarrollará el lunes 16 y el martes 17 a partir de las 8 p.m. por el canal Caracol. Las parejas que aspiran a obtener los 1200 millones de pesos son Zambrano y Myriam quienes se enfrentarán a Rata y Valentina.

