Resumen del Desafío XXI, capítulo 124: Dos nuevos chalecos ¿Algún equipo irá a Playa Baja?

Tras un nuevo triunfo de Gamma sobre Neos, se vivió otra jornada para los desafiantes, que entraron en la recta final de la competencia. Aquí los detalles del episodio emitido este 28 de enero.

Por Redacción Vea
29 de enero de 2026
'Desafío del Siglo XXI' en vivo.
Fotografía por: Caracol Televisión

Un nuevo episodio de ‘Desafío siglo XXI’, se emitió este miércoles 28 de enero, a partir de las 8 de la noche. Gamma estaba liderando mientras que Neos tenía cuatro sentenciados al comenzar, sin embargo hubo sorpresas.

Actualización clave

¿Cuánto obtuvo Neos en la máquina?

Neos cuenta el dinero obtenido en la máquina. Llegaron a 18 millones 520 mil pesos.

Hace 5 horas

Los nuevos enchalecados

En casa Gamma hablan sobre la prueba que el equipo perdió. Zambrano explica que se le enredó el zapato. En casa de Neos debaten sobre quiénes llevarán el chaleco. Concluye que serán: Valkyria y Gio. Rata será el encargado de ir a la casa Gamma y entregar las prendas de la sentencia.

Actualización clave

Rata frente a la máquina de dinero

Neos recibe 20 millones de pesos por ganar la prueba. Valentina confiesa que el regreso al box blanco le permitió vencer el miedo con el que salió de la casa. Rata como dueño de la moneda es quien debe colgarse en la máquina de dinero. El desafiante logra estar 77 segundos.

Hace 5 horas

Neos reflexiona sobre la victoria

Neos considera que logró la victoria porque todo salieron sin prisa con ganas de imponerse, pero con calma.

Hace 5 horas

Neos gana la prueba

Neos de la mano de Potro alcanza su cuarta cesta y al regresar y reunirse con sus compañeros le da la victoria a su equipo, la primera de este ciclo.

Actualización clave

Potro Vs. Gio

Potro, de Neos, es quien podría darle la victoria a su equipo. Comienza su recorrido antes que su contendor de Gamma, que es Gio.

Actualización clave

Neos 3- Gamma 3

Gamma consigue su tercer punto cuando Valentina de Neos está cerca de llegar al fin de su recorrido. Neos sigue en la delantera. Parece que llegará a su cuarto punto de primeras.

Actualización clave

Neos lidera

Valentina logra encestar el tercer balón para Neos en el primer intento. Gamma con Miryam también busca ese tercer punto.

Hace 5 horas

Gamma 2- Neos 2

Cuando Gamma logra su segundo punto, Neos le lleva una amplia ventaja.

Actualización clave

Neos 2- Gamma 1

Neos de la mano de Deisy logra su segundo valor encestado.

Actualización clave

Gamma iguala a Neos

Gamma logra empatar a Neos cuando Zambrano encesta el primer balón.

Actualización clave

Neos lidera

Rata de neos es el primer en tratar de encestar el primer balón y lo ogra. Neos toma la delantera.

Actualización clave

Comienza la prueba

La prueba una vez más medirá fuerza, velocidad, agilidad y precisión en el box. El ganador será para el primer equipo que enceste cuatro balones al final de cada recorrido.

Hace 6 horas

Gamma y Neos se alistan

Como ya es habitual, antes de competencia de ‘Desafío de sentencia y bienestar’ suenan oraciones y cantos para lograr la victoria.

Hace 6 horas

20 millones de pesos y comodidades en juego

Andrea Serna contacta a los desafiantes. Recuerda que las próximas dos tandas de chaleco van para Gamma, en vista de que ya hay cuatro chalecos en Neos. Al interrogar sobre las prendas a algunos de los desafiantes, Valentina explica que cree que le tocaría a Gio y a Valkyria. Potro considera que podrían ser para Rosa y Gero y Valkyria y Gio.

Potro revela que de la máquina de dinero sacaron un poco más de 16 millones de pesos. La nueva prueba determina quién seguirá con comodidades. La siguiente prueba es en el box blanco por 20 millones de pesos.

Hace 6 horas

Neos amanece tranquilo

En casa Neos confirman que haber pagado arriendo fue la mejor decisión que tomaron. De lo contrario, habrían sufrido con las lluvias.

Hace 6 horas

Gio regresa a casa Gamma

Gio saca de dudas a sus compañeros de Gamma y les cuenta que Neos sí pagó y pasó la noche resguardado.

Hace 6 horas

Gamma amanece preocupado por Neos

Comienza el día 86 de la competencia. En casa Gamma esperan que Neos hayan pagado arriendo y no haya ido a playa Baja. La noche anterior fue de lluvias y tormenta.

