Resumen del Desafío XXI, capítulo 124: Dos nuevos chalecos ¿Algún equipo irá a Playa Baja?

Un nuevo episodio de ‘Desafío siglo XXI’, se emitió este miércoles 28 de enero, a partir de las 8 de la noche. Gamma estaba liderando mientras que Neos tenía cuatro sentenciados al comenzar, sin embargo hubo sorpresas.

Neos cuenta el dinero obtenido en la máquina. Llegaron a 18 millones 520 mil pesos.

En casa Gamma hablan sobre la prueba que el equipo perdió. Zambrano explica que se le enredó el zapato. En casa de Neos debaten sobre quiénes llevarán el chaleco. Concluye que serán: Valkyria y Gio. Rata será el encargado de ir a la casa Gamma y entregar las prendas de la sentencia.

Neos recibe 20 millones de pesos por ganar la prueba. Valentina confiesa que el regreso al box blanco le permitió vencer el miedo con el que salió de la casa. Rata como dueño de la moneda es quien debe colgarse en la máquina de dinero. El desafiante logra estar 77 segundos.

Neos considera que logró la victoria porque todo salieron sin prisa con ganas de imponerse, pero con calma.

Neos de la mano de Potro alcanza su cuarta cesta y al regresar y reunirse con sus compañeros le da la victoria a su equipo, la primera de este ciclo.

Potro, de Neos, es quien podría darle la victoria a su equipo. Comienza su recorrido antes que su contendor de Gamma, que es Gio.

Gamma consigue su tercer punto cuando Valentina de Neos está cerca de llegar al fin de su recorrido. Neos sigue en la delantera. Parece que llegará a su cuarto punto de primeras.

Valentina logra encestar el tercer balón para Neos en el primer intento. Gamma con Miryam también busca ese tercer punto.

Cuando Gamma logra su segundo punto, Neos le lleva una amplia ventaja.

Neos de la mano de Deisy logra su segundo valor encestado.

Gamma logra empatar a Neos cuando Zambrano encesta el primer balón.

Rata de neos es el primer en tratar de encestar el primer balón y lo ogra. Neos toma la delantera.

La prueba una vez más medirá fuerza, velocidad, agilidad y precisión en el box. El ganador será para el primer equipo que enceste cuatro balones al final de cada recorrido.

Como ya es habitual, antes de competencia de ‘Desafío de sentencia y bienestar’ suenan oraciones y cantos para lograr la victoria.

Andrea Serna contacta a los desafiantes. Recuerda que las próximas dos tandas de chaleco van para Gamma, en vista de que ya hay cuatro chalecos en Neos. Al interrogar sobre las prendas a algunos de los desafiantes, Valentina explica que cree que le tocaría a Gio y a Valkyria. Potro considera que podrían ser para Rosa y Gero y Valkyria y Gio.

Potro revela que de la máquina de dinero sacaron un poco más de 16 millones de pesos. La nueva prueba determina quién seguirá con comodidades. La siguiente prueba es en el box blanco por 20 millones de pesos.

En casa Neos confirman que haber pagado arriendo fue la mejor decisión que tomaron. De lo contrario, habrían sufrido con las lluvias.

Gio saca de dudas a sus compañeros de Gamma y les cuenta que Neos sí pagó y pasó la noche resguardado.

Comienza el día 86 de la competencia. En casa Gamma esperan que Neos hayan pagado arriendo y no haya ido a playa Baja. La noche anterior fue de lluvias y tormenta.

