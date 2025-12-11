Logo Revista Vea
Desafío Siglo XXI: EN VIVO capítulo 126. Siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Este viernes 30 de enero el canal Caracol emite un nuevo episodio del reality que está en su recta final y que vivirá una jornada intensa en un desafío a muerte, que dejará a dos desafiantes fuera de la competencia. Sigue los detalles en tiempo real.

Por Redacción Vea
31 de enero de 2026
Desafío Siglo XXI: EN VIVO capítulo 126. Siga el minuto a minuto del reality de Caracol
Fotografía por: Caracol Televisión

En el episodio, ocho desafiantes se enfrentarán en una prueba a muerte que dejará dos participantes fuera de la competencia. Aquí todos los sucesos del reality más visto de la pantalla colombiana.

Actualización claveHace 5 horas

Rata y Valentina siguen en competencia

Gero y Rosa comienzan a tomar el liderazgo en la construcción de torres. A Potro y Deisy se les caen. Gero y Rosa creen que han vencido, pero antes de tocar la campana sus torres se caen. Los primeros en tocar la campana son Rata y Valentina. Esta pareja asegura así su permanencia en el reality.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza la construcción de torres

Rata y Valentina comienzan a construir las torres; muy seguidos hacen lo mismo Gero y Rosa; luego Deisy y Potro y Gio y Valkyria. Rata y Valentina siguen liderando.

Hace 5 horas

Relevos tensionantes

Rosa releva a Gero; Deisy a Potro y Gio, quien llegó de último es relevado por Valkyria.

Actualización claveHace 5 horas

Rata toma ventaja

Rata logra llegar de primeras al inicio y Valentina lo releva. Esta pareja lleva buena ventaja sobre los demás. En segundo lugar, va Gero, de Gamma; enseguida Potro, de Neos y de últimas Gio, de Gamma.

Hace 5 horas

Los sentenciados de Neos toman la delantera

Rata, de Neos, toma la delantera en el recorrido. Potro, Gio y Gero lo siguen de cerca.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el 'Desafío a muerte'

Deisy, Potro, Valentina, Rata, Valkyria, Gio, Gero y Rosa escuchan que el ‘desafío a muerte’, que involucra velocidad, altura, equilibrio y habilidad, lo ganará quienes logren armar dos torres con fichas que deben rescatar en el recorrido. Las tres parejas que toquen primero la campana que anuncie que han terminado continuarán en el Desafío. La restante saldrá.

Actualización claveHace 5 horas

8 desafiantes se preparan para la prueba a muerte

Cuatro parejas, dos de cada equipo se preparan para r al desafío a muerte: Rosa, Gero, Gio y Valkyria, de Gamma; y Deisy, Rata, Valentina y Potro, de Neos, irán a darlo todo para no salir de la competencia. Antes de partir con sus maletas hay cantos, oraciones y optimismo.

Actualización claveHace 5 horas

Andrea indaga sobre la ausencia de Zambrano en el castigo

Andrea Serna entra en comunicación con los desafiantes y los Gamma hablan de la dureza del castigo de la noche anterior. La hora encima de la caneca es calificada casi como un infierno.

Zambrano confiesa que es el primer castigo del cual no hace parte porque pensaba que no tenía estabilidad en el cuerpo. Andrea le pregunta si él tiró la toalla y fueron sus compañeros quienes asumieron el castigo y él dice que “así fue”. Zambrano tiene que admitir que durmió, este fue el aspecto más criticado por sus compañeros. Zambrano argumentó que prefería no estorbar y por eso descansó.

Hace 5 horas

Gamma comenta actitud de Zambrano

Valkyria, Kevin, Gio y Tina comentan la falta de apoyo de Zambrano durante el castigo.

Hace 5 horas

Finaliza castigo

Al sonar la sirena que anuncia el fin del castigo, hay júbilo en los participantes de Gamma. Es sin duda el más exigente que han enfrentado. En casa Neos, reciben a Rata y a Deisy que cuentan la experiencia en la suite. La pareja de novios dice que no hubo intimidad, aunque sí besos.

Hace 6 horas

Amanece y Gamma cumple castigo

Comienza el nuevo día y los Gamma siguen cumpliendo el castigo. Están por finalizar la penitencia. Hay cansancio entre los naranja a algunos les incomoda que Zambrano durmió y poco los apoyó mientras ellos cumplían el duro reto.

Actualización claveHace 6 horas

Rata y Deisy viven su romance

En la suite Ditú, Rata y su novia Deisy pasan momentos románticos.

Actualización claveHace 6 horas

Señalan a Zambrano

Durante el castigo hay tensión entre los desafiantes que suben a la caneca en el segundo turno. Gero en tono fuerte le dice a Zambrano que se calme. Kevyn le reclama por su actitud a Zambrano, este se molesta. Acuerdan que Zambrano no participará en el castigo.

Hace 6 horas

Neos habla del castigo

En casa de Neos hablan sobre el castigo que deben estar cumpliendo los desafiantes naranjas y lo califican como el peor de la competencia.

Hace 6 horas

Comienza el castigo

Los desafiantes Gamma comienzan a cumplir el castigo por haber perdido la más reciente prueba. Zambrano, Gio, y Myrian son los primeros en subir a la caneca.

