Desafío Siglo XXI: EN VIVO capítulo 126. Siga el minuto a minuto del reality de Caracol

En el episodio, ocho desafiantes se enfrentarán en una prueba a muerte que dejará dos participantes fuera de la competencia. Aquí todos los sucesos del reality más visto de la pantalla colombiana.

Gero y Rosa comienzan a tomar el liderazgo en la construcción de torres. A Potro y Deisy se les caen. Gero y Rosa creen que han vencido, pero antes de tocar la campana sus torres se caen. Los primeros en tocar la campana son Rata y Valentina. Esta pareja asegura así su permanencia en el reality.

Rata y Valentina comienzan a construir las torres; muy seguidos hacen lo mismo Gero y Rosa; luego Deisy y Potro y Gio y Valkyria. Rata y Valentina siguen liderando.

Rosa releva a Gero; Deisy a Potro y Gio, quien llegó de último es relevado por Valkyria.

Rata logra llegar de primeras al inicio y Valentina lo releva. Esta pareja lleva buena ventaja sobre los demás. En segundo lugar, va Gero, de Gamma; enseguida Potro, de Neos y de últimas Gio, de Gamma.

Rata, de Neos, toma la delantera en el recorrido. Potro, Gio y Gero lo siguen de cerca.

Deisy, Potro, Valentina, Rata, Valkyria, Gio, Gero y Rosa escuchan que el ‘desafío a muerte’, que involucra velocidad, altura, equilibrio y habilidad, lo ganará quienes logren armar dos torres con fichas que deben rescatar en el recorrido. Las tres parejas que toquen primero la campana que anuncie que han terminado continuarán en el Desafío. La restante saldrá.

Cuatro parejas, dos de cada equipo se preparan para r al desafío a muerte: Rosa, Gero, Gio y Valkyria, de Gamma; y Deisy, Rata, Valentina y Potro, de Neos, irán a darlo todo para no salir de la competencia. Antes de partir con sus maletas hay cantos, oraciones y optimismo.

Andrea Serna entra en comunicación con los desafiantes y los Gamma hablan de la dureza del castigo de la noche anterior. La hora encima de la caneca es calificada casi como un infierno.

Zambrano confiesa que es el primer castigo del cual no hace parte porque pensaba que no tenía estabilidad en el cuerpo. Andrea le pregunta si él tiró la toalla y fueron sus compañeros quienes asumieron el castigo y él dice que “así fue”. Zambrano tiene que admitir que durmió, este fue el aspecto más criticado por sus compañeros. Zambrano argumentó que prefería no estorbar y por eso descansó.

Valkyria, Kevin, Gio y Tina comentan la falta de apoyo de Zambrano durante el castigo.

Al sonar la sirena que anuncia el fin del castigo, hay júbilo en los participantes de Gamma. Es sin duda el más exigente que han enfrentado. En casa Neos, reciben a Rata y a Deisy que cuentan la experiencia en la suite. La pareja de novios dice que no hubo intimidad, aunque sí besos.

Comienza el nuevo día y los Gamma siguen cumpliendo el castigo. Están por finalizar la penitencia. Hay cansancio entre los naranja a algunos les incomoda que Zambrano durmió y poco los apoyó mientras ellos cumplían el duro reto.

En la suite Ditú, Rata y su novia Deisy pasan momentos románticos.

Durante el castigo hay tensión entre los desafiantes que suben a la caneca en el segundo turno. Gero en tono fuerte le dice a Zambrano que se calme. Kevyn le reclama por su actitud a Zambrano, este se molesta. Acuerdan que Zambrano no participará en el castigo.

En casa de Neos hablan sobre el castigo que deben estar cumpliendo los desafiantes naranjas y lo califican como el peor de la competencia.

Los desafiantes Gamma comienzan a cumplir el castigo por haber perdido la más reciente prueba. Zambrano, Gio, y Myrian son los primeros en subir a la caneca.

