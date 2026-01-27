Desafío Siglo XXI: EN VIVO capítulo 131. Siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Un vibrante episodio se anticipa con el ‘desafío a muerte’ que se disputarán las parejas conformadas por Rata y Valentina (Neos) Gio y Valkyria (Gamma) Kevyn y Tina (Gamma) y Zambrano y Miryan (Gamma). A continuación los detalles de la jornada.

Zambrano empieza a tomar una ligera ventaja. Rata va en segundo lugar. En la tercera posición Gio y en el cuarto lugar Kevyn.

Finalmente Kevyn comienza el recorrido con una amplia desventaja frente a sus competidores. Rata sigue siendo el más adelantado. Kevyn procura ser rápido.

Rata sigue encabezando; enseguida se ubica Zambrano y de terceras, Gio. Kevyn sigue sin empezar el recorrido.

Suena el primer campanazo a cargo de Miryan y pocos segundos después, lo hace Valkyria y enseguida, Valentina. Rata toma muy rápido la delantera. Tina sigue siendo la cuarta. Kevin es el único hombre que no ha empezado, sigue aguardando a Tina.

Comienza el ‘desafío a muerte’ y Miryam, de Gamma, logra ubicarse en el primer lugar al habilitar su escalera. En segundo lugar va Valkyria, también de Gamma. La tercera es Tina, de Gamma, y en último lugar, va Valentina, de Neos. Tina sufre un revés en la prueba de equilibrio y esto la llevó a la cuarta posición.

En el ‘desafío a muerte’ deberán comenzar primero las mujeres y luego las relevarán los varones. Se trata de una prueba que involucra velocidad, superación de obstáculos, estrategia y precisión. Las tres primeras parejas que primero logren ubicar sus esferas en una mesa inestable seguirán en el desafío. La última saldrá.

Andrea Serna entra en contacto con los desafiantes. Rata habla del apoyo que le dio a Valentina para que lo dos pudieran cumplir el castigo. Reitera que Gero y Rosa son la primera pareja confirmada para la siguiente etapa. Anuncia que quedan tres cupos y anuncia que deben llevar sus maletas “porque una vez termine el ‘desafío a muerte’, las cosas cambiarán”, comenta la conductora.

Miryan y Zambrano regresan de la suite Ditu y le cuentan a sus compañeros como les fue. Mientras hablan escuchan la alarma que indica que el castigo ha culminado.

Es el día 91 de la competencia y amanecen los Neos muy cerca de terminar el castigo. Rata y Valentina buscan nuevas fuerzas y motivaciones para mantener cada inmersión. La participante de Neos llora ante de sumergirse por última vez.

Rata y Valentina reflexionan sobre los beneficios que tiene el hielo. Es una manera de enfrentar el castigo más ligeramente. Valentina confiesa que es difícil al salir de cada inmersión. Rata la anima.

En casa Gamma creen que una vez se acabe el reality la relación de Zambrano y Miryan no seguirá. Creen que cada uno volverá a su realidad.

En la suite, Gamma Zambrano y Miryan hablan relajadamente uno del otro.

Rata y Valentina continúan con su castigo. Las inmersiones en hielo resultan verdaderamente desafiantes. “si puedo, es mental”, dice Valentina. Rata es más tranquilo para enfrentar el frío.

