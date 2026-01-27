Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 1 hora

Desafío Siglo XXI: EN VIVO capítulo 131. Siga el minuto a minuto del reality de Caracol

Este viernes 6 de febrero se emite un nuevo episodio de la recta final del reality, que será el escenario del último ‘desafío a muerte’ del ciclo.

Por Redacción Vea
07 de febrero de 2026
Desafío Siglo XXI: EN VIVO capítulo 131. Siga el minuto a minuto del reality de Caracol
Fotografía por: Caracol Televisión

Un vibrante episodio se anticipa con el ‘desafío a muerte’ que se disputarán las parejas conformadas por Rata y Valentina (Neos) Gio y Valkyria (Gamma) Kevyn y Tina (Gamma) y Zambrano y Miryan (Gamma). A continuación los detalles de la jornada.

Hace 5 horas

Zambrano supera a Rata

Zambrano empieza a tomar una ligera ventaja. Rata va en segundo lugar. En la tercera posición Gio y en el cuarto lugar Kevyn.

Actualización claveHace 5 horas

Kevyn comienza el circuito

Finalmente Kevyn comienza el recorrido con una amplia desventaja frente a sus competidores. Rata sigue siendo el más adelantado. Kevyn procura ser rápido.

Vínculos relacionados

Hallan muerta a la modelo Cristina Pérez. La joven de 21 años era hija de famoso futbolista
Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, fue internado en la UCI: “está grave”
¿Alejandro Estrada se está enamorando en La Casa de los famosos? Dedicó canción a Yuli Ruiz
Hace 5 horas

Kevyn no ha podido empezar

Rata sigue encabezando; enseguida se ubica Zambrano y de terceras, Gio. Kevyn sigue sin empezar el recorrido.

Hace 5 horas

Rata, de Neos, toma la delantera

Suena el primer campanazo a cargo de Miryan y pocos segundos después, lo hace Valkyria y enseguida, Valentina. Rata toma muy rápido la delantera. Tina sigue siendo la cuarta. Kevin es el único hombre que no ha empezado, sigue aguardando a Tina.

Actualización claveHace 5 horas

Miryan, de Gamma, lidera

Comienza el ‘desafío a muerte’ y Miryam, de Gamma, logra ubicarse en el primer lugar al habilitar su escalera. En segundo lugar va Valkyria, también de Gamma. La tercera es Tina, de Gamma, y en último lugar, va Valentina, de Neos. Tina sufre un revés en la prueba de equilibrio y esto la llevó a la cuarta posición.

Actualización claveHace 5 horas

Así será el 'desafío a muerte'

En el ‘desafío a muerte’ deberán comenzar primero las mujeres y luego las relevarán los varones. Se trata de una prueba que involucra velocidad, superación de obstáculos, estrategia y precisión. Las tres primeras parejas que primero logren ubicar sus esferas en una mesa inestable seguirán en el desafío. La última saldrá.

Actualización claveHace 5 horas

Las cosas están a punto de cambiar

Andrea Serna entra en contacto con los desafiantes. Rata habla del apoyo que le dio a Valentina para que lo dos pudieran cumplir el castigo. Reitera que Gero y Rosa son la primera pareja confirmada para la siguiente etapa. Anuncia que quedan tres cupos y anuncia que deben llevar sus maletas “porque una vez termine el ‘desafío a muerte’, las cosas cambiarán”, comenta la conductora.

Hace 5 horas

Suena la alarma

Miryan y Zambrano regresan de la suite Ditu y le cuentan a sus compañeros como les fue. Mientras hablan escuchan la alarma que indica que el castigo ha culminado.

Hace 5 horas

Terminando el castigo

Es el día 91 de la competencia y amanecen los Neos muy cerca de terminar el castigo. Rata y Valentina buscan nuevas fuerzas y motivaciones para mantener cada inmersión. La participante de Neos llora ante de sumergirse por última vez.

Hace 5 horas

Los beneficios del hielo

Rata y Valentina reflexionan sobre los beneficios que tiene el hielo. Es una manera de enfrentar el castigo más ligeramente. Valentina confiesa que es difícil al salir de cada inmersión. Rata la anima.

Hace 5 horas

¿Durarán Zambrano y Miryan?

En casa Gamma creen que una vez se acabe el reality la relación de Zambrano y Miryan no seguirá. Creen que cada uno volverá a su realidad.

Hace 5 horas

En la suite Ditú

En la suite, Gamma Zambrano y Miryan hablan relajadamente uno del otro.

Hace 5 horas

Un castigo fuerte

Rata y Valentina continúan con su castigo. Las inmersiones en hielo resultan verdaderamente desafiantes. “si puedo, es mental”, dice Valentina. Rata es más tranquilo para enfrentar el frío.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Desafío XXI

QUé pasó en el Desafío?

Desafío capítulo 131

Desafío capítulo 6 de febrero

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.