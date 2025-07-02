‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 57: siga el minuto a minuto del reality

Llega un nuevo episodio del reality de sobrevivencia que lidera lo más visto de la pantalla colombiana. Así se desenvolvieron los desafiantes de la temporada Siglo XXI, conducida por Andrea Serna.
Alpha obtiene el segundo puestp
Alpha conquista el segundo lugar en la prueba de Sentencia y Servicios. Los Gama se resiganan al tercer lugar tras caída de Gio
Alpha Vs. Gama
Alpha y Gama se disputan el segundo lugar. La ventaja la lleva Alpha
Omega logra primer puesto en la prueba
Omega se impone y gana el primer puesto en la prueba de sentencia y servicios al lograr completar los aros al final de la caja.
Omega se desempeña mejor
El equipo Omega mantiene liderazgo en la prueba. Alpha ha tenido contratiempos por caídas de Eleazar y Tina. A Gama también le cuesta
Caída de Eleazar
Eleazar, de Alpha, sufre una inesperada caída en plena prueba de Sentencia y servicios
Comienza Sentencia y servicio
Los desafiantes lucharán, por equipos, por la suite Ditu en una prueba en la que participarán dos hombres y dos mujeres por cada uno.
Andrea Serna anuncia que se activará el servicio de mensajería
Los Omega hablan de la estrategia
Los desafiantes de este equipo hablan de lo que viene y la inquietud por lo que enviaron.
Cómo planea salvarse Leo
Andrea le pregunta a Leo cómo desea salvarse ahora que está enchalecado.