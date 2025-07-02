‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 57: siga el minuto a minuto del reality

Llega un nuevo episodio del reality de sobrevivencia que lidera lo más visto de la pantalla colombiana. Así se desenvolvieron los desafiantes de la temporada Siglo XXI, conducida por Andrea Serna.

Alpha conquista el segundo lugar en la prueba de Sentencia y Servicios. Los Gama se resiganan al tercer lugar tras caída de Gio

Alpha y Gama se disputan el segundo lugar. La ventaja la lleva Alpha

Omega se impone y gana el primer puesto en la prueba de sentencia y servicios al lograr completar los aros al final de la caja.

El equipo Omega mantiene liderazgo en la prueba. Alpha ha tenido contratiempos por caídas de Eleazar y Tina. A Gama también le cuesta

Eleazar, de Alpha, sufre una inesperada caída en plena prueba de Sentencia y servicios

Los desafiantes lucharán, por equipos, por la suite Ditu en una prueba en la que participarán dos hombres y dos mujeres por cada uno.

Los desafiantes de este equipo hablan de lo que viene y la inquietud por lo que enviaron.

Andrea le pregunta a Leo cómo desea salvarse ahora que está enchalecado.