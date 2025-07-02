¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 57: siga el minuto a minuto del reality

Este lunes 22 de septiembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 57 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
23 de septiembre de 2025
Fotografía por: Caracol Televisión

Llega un nuevo episodio del reality de sobrevivencia que lidera lo más visto de la pantalla colombiana. Así se desenvolvieron los desafiantes de la temporada Siglo XXI, conducida por Andrea Serna.

Hace 5 horas

Alpha obtiene el segundo puestp

Alpha conquista el segundo lugar en la prueba de Sentencia y Servicios. Los Gama se resiganan al tercer lugar tras caída de Gio

Hace 5 horas

Alpha Vs. Gama

Alpha y Gama se disputan el segundo lugar. La ventaja la lleva Alpha

Actualización claveHace 5 horas

Omega logra primer puesto en la prueba

Omega se impone y gana el primer puesto en la prueba de sentencia y servicios al lograr completar los aros al final de la caja.

Hace 5 horas

Omega se desempeña mejor

El equipo Omega mantiene liderazgo en la prueba. Alpha ha tenido contratiempos por caídas de Eleazar y Tina. A Gama también le cuesta

Hace 5 horas

Caída de Eleazar

Eleazar, de Alpha, sufre una inesperada caída en plena prueba de Sentencia y servicios

Hace 5 horas

Comienza Sentencia y servicio

Los desafiantes lucharán, por equipos, por la suite Ditu en una prueba en la que participarán dos hombres y dos mujeres por cada uno.

Actualización claveHace 5 horas

Andrea Serna anuncia que se activará el servicio de mensajería

Hace 6 horas

Los Omega hablan de la estrategia

Los desafiantes de este equipo hablan de lo que viene y la inquietud por lo que enviaron.

Hace 5 horas

Cómo planea salvarse Leo

Andrea le pregunta a Leo cómo desea salvarse ahora que está enchalecado.

Temas:

Desafío Siglo XXI

Desafío

Capítulo 57 desafío

Qué pasó en El Desafío

