Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 55: siga el minuto a minuto del reality

Tras la eliminación de Deisy, en el capítulo del pasado miércoles, los participantes del Desafío Siglo XXI iniciaron un nuevo ciclo. Los integrantes de Gamma limaron sus asperezas y se ofrecieron disculpas, mejorando el ambiente tenso que tenían en el ciclo pasado por las derrotas seguidas. Haber cumplido el castigo y el hecho que Mencho hubiera regresado de la muerte, fue un impulso y una motivación para volver a comenzar.

El integrante de Alpha no se guardó sus sentimientos hacia Tina. Aseguró que quiere conocerla más.

Los concursantes se formaron por parejas. Cada una recibió un color específico que los identificará para competir por millonarios premios, entre ellos, algunas motos. “Yo vendí mi motico para venirme para acá y el Desafío me la tiene que devolver”, dijo Potro.

Mafe Aristizábal les preparó un momento especial a los participantes que quedan en este momento de la competencia. Realizan una actividad de adjetivos, para que cada uno describa a sus compañeros.

Andrea Serna aparece en las pantallas para dar las instrucciones del nuevo ciclo.