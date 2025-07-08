¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 55: siga el minuto a minuto del reality

Por Redacción Vea
19 de septiembre de 2025
Este jueves 18 de septiembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 54 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.
Tras la eliminación de Deisy, en el capítulo del pasado miércoles, los participantes del Desafío Siglo XXI iniciaron un nuevo ciclo. Los integrantes de Gamma limaron sus asperezas y se ofrecieron disculpas, mejorando el ambiente tenso que tenían en el ciclo pasado por las derrotas seguidas. Haber cumplido el castigo y el hecho que Mencho hubiera regresado de la muerte, fue un impulso y una motivación para volver a comenzar.

Actualización claveHace 5 horas

Leo le confiesa a Tina su amor

El integrante de Alpha no se guardó sus sentimientos hacia Tina. Aseguró que quiere conocerla más.

Hace 5 horas

Competirán por parejas

Los concursantes se formaron por parejas. Cada una recibió un color específico que los identificará para competir por millonarios premios, entre ellos, algunas motos. “Yo vendí mi motico para venirme para acá y el Desafío me la tiene que devolver”, dijo Potro.

Actualización claveHace 5 horas

Los 18 participantes que quedan disfrutan de un brunch

Mafe Aristizábal les preparó un momento especial a los participantes que quedan en este momento de la competencia. Realizan una actividad de adjetivos, para que cada uno describa a sus compañeros.

Hace 5 horas

Inicia el día 38

Andrea Serna aparece en las pantallas para dar las instrucciones del nuevo ciclo.

