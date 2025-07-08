¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 58: siga el minuto a minuto del reality

Este martes 23 de septiembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 58 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
24 de septiembre de 2025
Andrea Serna y Mafe Aristizábal, presentadoras del 'Desafío Siglo XXI' (2025).
Fotografía por: Caracol Televisión

Llega un nuevo episodio para los desafiantes que en el capítulo anterior lucharon en una prueba de sentencia y servicios, donde los Omega se coronaron campeones y los Alpha le siguieron. Los derrotados fueron Gamma, quienes pasaron la noche en Playa Baja. Así comenzó la jornada.

Hace 5 horas

Cris se queda enchalecado

EL nuevo chaleco queda en manos de Gamma. Rata es quien le pone el atuendo a Cris, quien lo recibe en buena tónica.

Hace 5 horas

Omega le deja carpa a Gamma

Andrea anuncia que Omega es el ganador y le pregunta a Camilo cuál es el secreto para ganar tan seguido. Él responde que el trabajo en equipo. A Grecia de los Gamma le pregunta por el ánimo que le da permanentemente a Zambrano. Omega opta por dejarle la carpa a Gamma y les anticipa que Mafe los visitará para que uno de los Omega visite redes.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma alcanza el segundo lugar

Zambrano le da el segundo lugar a Gamma al ubicar la cuarta rueda y regresar. Poco después, Alpha encaja la suya. Su ventaja le permite regresar con calma. Alpha queda en último lugar.

Actualización claveHace 5 horas

Omega logra el primer puesto

Cuando recién Alpha logra su tercera llanta, Omega encaja su cuarta rueda y se convierte en el equipo ganador de la prueba de Sentencia y servicios

Hace 5 horas

Omega lidera, Gamma no se queda atrás

Omega logra ajustar su tercera rueda y cuando se cree que Gamma lo igualará, su tercera rueda rebota y se devuelve. En un nuevo intento, finalmente Gamma la ubica. Alpha sigue atrás.

Hace 5 horas

Alpha se esfuerza

Alpha logra igualar a sus equipos contendores al ubicar su segunda rueda.

Actualización claveHace 5 horas

Gamma y Omega lideran

Gamma y Omega logran su segunda rueda en su respectiva jaula, casi al tiempo, dejando atrás a Alpha. La tensión es evidente en el equipo morado que se propuso no perder la prueba.

Hace 5 horas

Alpha se repone

Alpha logra que su primera llanta finalmente entre, tras varios intentos fallidos.

Hace 5 horas

Comienza la ventaja

Omega y Gamma logran que su primera llanta entre en la jaula. Alpha aún no tiene llanta en su jaula

Actualización claveHace 6 horas

Comienza Prueba de Sentencia y servicio

Andrea anuncia que la prueba será por relevos, pero también se premiará será el desempeño individual. Cada desafiante deberá demostrar agilidad, resistencia y fuerza. El equipo que logre ubicar cuatro llantas en una jaula, ganará.

Hace 6 horas

Nuevo día y anuncio de chalecos

Comienza otro día. Andrea Serna indaga a los Gamma sobre cómo pasaron la noche y Zambrano cuenta que procuraron verle el lado bueno. “Parece un pesebre”, dijo Serna. La presentadora recuerda que los próximos chalecos irán para Gamma y Omega. Así mismo, que habrá 10 millones de pesos en juego. Llega nuevamente la prueba de Sentencia y Servicios. Dos hombres y dos mujeres de cada equipo irán al Box.

Actualización claveHace 6 horas

Una noche compleja

Con palos y ramas los integrantes de Gamma consiguieron elaborar un cambuche para pasar a noche en Playa baja. Mientras tanto en casa los Alpha y en la suite Ditu, los Omega desearon que no les lloviera.

