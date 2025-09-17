Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 47 minutos

‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 59: siga el minuto a minuto del reality

Este miércoles 24 de septiembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 59 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
25 de septiembre de 2025

Actualizaciones clave

Este miércoles 24 de septiembre, Caracol Televisión transmite el capítulo 59 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.
Fotografía por: Caracol Televisión

El equipo Omega ha demostrado superioridad al ganar las más recientes pruebas de Sentencia y Servicios. Gamma y Alpha por supuesto buscan la manera de reponerse. Así continúa la competencia del reality, que se constituye en la apuesta más vista de la televisión colombiana.

Actualización claveHace 5 horas

Competencia apretada

Omega se convierte en el primer equipo en llevar a la mesa las fichas para armar su logo. Ahora el reto es transportar seis balones. En este punto, la competencia se hace más estrecha, los equipos están muy parejos.

Hace 5 horas

Omega lidera

Omega comienza liderando, enseguida se ubica Gamma y muy cerca, Alpha.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Actualización claveHace 5 horas

Comienza la prueba

Armar con fichas el logo de cada equipo, luego de superar una serie de obstáculos en altura y agua, esa es la meta de cada grupo.

Hace 5 horas

Prueba de sentencia, premio y castigo

En el box azul se realizará la prueba de sentencia, premio y castigo. Una vez más los equipos se enfrentarán en una competencia que tiene a Omega liderando. Los desafiantes se alistan; 10 millones de pesos y la suite Ditu están en juego.

Hace 5 horas

Cris confiesa su motivación en Desafío

Leo, Eleazar y Cris son los que irán al desafío a muerte, anuncia Andrea Serna. Cris reconoce la fortaleza de sus contendores. Cris confiesa que está en Desafío por su madre, quien murió de cáncer el año pasado, pero antes le propuso a su hijo ir al Desafío.

Hace 5 horas

Un nuevo dia

Comienza una nueva jornada y los integrantes de los distintos equipos hablan de los acercamientos que se han visto gestado en la competencia, de las estrategias para las siguientes pruebas. “Tienen que darla toda”, fue la frase que se escuchó en Playa Baja, donde han dormido dos noches los Gamma. Los tres grupos coinciden en que ganar es imperativo, ninguno quiere castigo.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Desafío Siglo XXI

Capítulo 59

Qué pasó en el Desafío

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.