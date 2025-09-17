‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 59: siga el minuto a minuto del reality

El equipo Omega ha demostrado superioridad al ganar las más recientes pruebas de Sentencia y Servicios. Gamma y Alpha por supuesto buscan la manera de reponerse. Así continúa la competencia del reality, que se constituye en la apuesta más vista de la televisión colombiana.

Omega se convierte en el primer equipo en llevar a la mesa las fichas para armar su logo. Ahora el reto es transportar seis balones. En este punto, la competencia se hace más estrecha, los equipos están muy parejos.

Omega comienza liderando, enseguida se ubica Gamma y muy cerca, Alpha.

Armar con fichas el logo de cada equipo, luego de superar una serie de obstáculos en altura y agua, esa es la meta de cada grupo.

En el box azul se realizará la prueba de sentencia, premio y castigo. Una vez más los equipos se enfrentarán en una competencia que tiene a Omega liderando. Los desafiantes se alistan; 10 millones de pesos y la suite Ditu están en juego.

Leo, Eleazar y Cris son los que irán al desafío a muerte, anuncia Andrea Serna. Cris reconoce la fortaleza de sus contendores. Cris confiesa que está en Desafío por su madre, quien murió de cáncer el año pasado, pero antes le propuso a su hijo ir al Desafío.

Comienza una nueva jornada y los integrantes de los distintos equipos hablan de los acercamientos que se han visto gestado en la competencia, de las estrategias para las siguientes pruebas. “Tienen que darla toda”, fue la frase que se escuchó en Playa Baja, donde han dormido dos noches los Gamma. Los tres grupos coinciden en que ganar es imperativo, ninguno quiere castigo.

