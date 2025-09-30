Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 68: siga el minuto a minuto del reality

En cada capítulo del Desafío Siglo XXI, los participantes se enfrentan a competencias que desafían su resistencia, estrategia y convivencia, poniendo a prueba tanto su fortaleza física como mental. En esta ocasión, la producción incorporó dinámicas novedosas en cada uno de los ciclos y boxes, así como también nuevas reglas que han transformado la forma en que los equipos compiten.

El que gane se queda con toda la comida, el que pierda, nada. Además el chaleco será iniciando el ciclo, para un hombre y luego para una mujer y así sucesivamente. Los equipos completos se preparan para competir.

Andrea Serna se comunica con los participantes para informarles más detalles sobre el ciclo 13. “Es momento de abrir sus kits de relajación y aprovechar este instante”. Esto se hace con el propósito de definir El Elegido a quien le asignan una misión.

"Quiero tener un hijo, pero no ya, pero si sale positivo, yo me voy feliz", dijo la capitana de Omega.

La prueba dio negativa, pero se une a Rata y a Rosa para hacerle creer a sus compañeros que sí está embarazada. “¿Cómo te sientes? ¿Quieres una aromática?" le preguntó Tina a Katiuska.

“Me hice la prueba, así yo quisiera yo creo que no me dejan seguir. Me siento rara hace rato”, dijo aparentando seriedad. Los integrantes analizan la posibilidad de que Katiuska tenga que abandonar la competencia. Sin embargo, todo se trató de una broma.

Al amanecer, Valentina, de Gamma, revela que no pudo dormir por las historias que contaron la noche anterior.

Los integrantes de Omega comparten diversas experiencias relacionadas con la parálisis del sueño, mientras que en Gamma relatan anécdotas sobre el desdoblamiento, episodios de sonambulismo y otros fenómenos similares.