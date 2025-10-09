Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

En VivoActualizado hace 1 hora

Desafío Siglo XXI en vivo capítulo 69: siga el minuto a minuto del reality

Este miércoles 8 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 68 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.

Por Redacción Vea
09 de octubre de 2025

Actualizaciones clave

Este miércoles 8 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 68 del ‘Desafío 2025’. Conozca los detalles del programa.
Fotografía por: Caracol Televisión

El reality de competencia más visto en Colombia pone a prueba la resistencia física, la estrategia y la convivencia de sus participantes en ‘La ciudad de las cajas’. En esta edición, la producción incorporó dinámicas novedosas en cada uno de los ciclos y boxes, así como también nuevas reglas que han transformado la forma en que los equipos compiten.

Hace 5 horas

Omega gana el Desafío de Sentencia y Servicios

El equipo rosado se quedó con el triunfo, Por su parte, Gamma, pierde su segunda prueba del ciclo. Por lo tanto, deben analizar si pagan el arriendo o si van a Playa Baja.

Hace 5 horas

Omega cerca del triunfo

Gio y Grecia terminan su ronda. Enseguida salen Potro y Mencho. En Omega, Rata y Katiuska hacen la última ronda. Si ninguno se cae, ganarían la prueba.

Vínculos relacionados

Resumen del Desafío, capítulo 68: quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre
Avance del ‘Desafío Siglo XXI’ sembró dudas. ¿Integrante de Omega está embarazada?
¿Cómo votar por los ganadores del ‘Desafío The Box’ para que regresen al programa?
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Hace 5 horas

Omega pone su segundo disco

Zambrano y Tina ponen el segundo disco y comienzan a devolverse para darle paso a Katiuska y Rata. Por su parte, Grecia y Gio continúan intentándolo.

Actualización claveHace 5 horas

Camilo se cae llegando

El integrante sufre una caída justo al culminar la primera parte de la prueba. Omega, mientras tanto, avanza con Zambrano y Tina.

Hace 5 horas

Omega corre para terminar la primera ronda

Hasta el momento, Omega, con Leo y Manuela, va superando a Gamma, con Yudisa y Camilo.

Hace 5 horas

Comienza el Desafío de Sentencia y Servicios

Los dos equipos llegan al Box Blanco, tres hombres, tres mujeres de cada uno. De Omega Zambrano, Rata, Leo, Katiuska, Manuela y Tina; en Gamma Gio, Potro, Camilo, Yudisa, Mencho y Grecia.

Los deasfiantos parten por parejas parasando por estribo colgante, con ayudan de cuerdas caminan por una cinta inestable. Deben escalar por una malla circular y halar una cadena de acero para levantar una estructura de 85 kilos. El equipo que primero logre juntar sus tres aros, será el vencedor.

Hace 6 horas

Instrucciones en el nuevo día

Andrea Serna llegó con un nuevo mensaje: “Si algo que define a un desafiante es ese poder de adaptación, pero hay algo que va más allá y es lo que impacta los sentimientos”, le dijo a Potro, a quien le preguntó cómo se sentía portando el chaleco. “Estamos en un punto que nos toca divertirnos”, dijo el desafiante.

Juan, de Gamma, se refiere a las decisiones que ha tomado la capitana y dijo que aporta todo lo bueno para su equipo.

Hoy los dos equipos compiten por el Desafío de Sentencia y Servicio. “El equipo que gane, se queda con todo, el que pierda, pierde todo. Tienen suite Ditu en camino y servicio de mensajería, vendrá con video, imágenes de sus seres amados y queridos”, dijo Andrea.

Hace 6 horas

Inicia un nuevo capítulo

Potro habla con Mencho y Grecia sobre su situación económica y sus responsabilidades fuera del Desafío. En Omega, Katiuska asegura que Juan podría chocar con Gio. “A él no le enojan las cosas de la casa, pero las cosas de la competencia sí”.

El exintegrante de Omega le dijo a Gio: “No se de más látigo. Si necesita ayuda, me dice”. Por su parte, Yudisa le pregunta a Mencho si considera que está haciendo bien su trabajo como capitana.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Desafío capítulo de hoy en vivo

Desafío 2025 capítulo 69

Votaciones Desafío

Desafío Siglo XXI

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.