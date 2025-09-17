‘Desafío Siglo XXI’ en vivo capítulo 75: siga el minuto a minuto del reality

Conozca todos los pormenores del capítulo 75 de Desafío XXI, luego de que Gamma perdiera la prueba de sentencia y terminara en playa Baja. De momento, hay dos enchalecados: Valentina y Gio.

Andrea Serna le pregunta a Gamma cómo estuvo la noche. Juan dice que estuvo ‘grosera’ refiriéndose al aguacero que debieron sufrir. La presentadora les indaga por qué no pagaron para evitar la playa Baja. Juan revela que confiaban que el buen clima siguiera. Anuncian desafío de sentencia y bienestar. Será todo o nada. Los desafiantes se alistan para el box azul: irán dos hombres y dos mujeres.

Comienza el día 50. Los de Omega piensan en cómo habrá sido la noche para sus contrincantes que debieron dormir bajo la lluvia. En Playa Baja, los desafiantes se alistan para la nueva jornada tras una noche compleja.

Los integrantes de Gamma arman un refugio para resguardarse de la lluvia. Tratan de no perder el optimismo, pese al frío. No saben cómo acomodarse para no mojarse.

Después de días sin lluvia, llueve justo la noche en la que Gamma debe estar en la playa Baja. Los participantes del equipo que perdió el desafío de Sentencia piden para que cese la lluvia.

